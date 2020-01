De Marian Ursescu,

„Sunt foarte fericită, am câștigat la o diferență la care nimeni nu se gândea. Am mare încredere în echipa mea, putem juca și mai bine decât atât. Important e că toate fetele au jucat, atmosfera e foarte bună și fiecare meci îl jucăm la victorie”, a declarat Marta.

Portarul naționalei Muntenegrului e încrezătoare și crede că echipa se poate califica și în sferturile de finală. „Multe din jucătoare evoluează acum pentru prima dată în Liga Campionilor, iar acest lucru s-a văzut în evoluțiile din prima grupă. Încercăm acum să remediem greșelile făcute și să ne calificăm mai departe. Acum poate nu mai avem nici așa de mare presiune, ne-am îndeplinit obiectivul din Liga Campionilor. Sigur, că ne dorim să ajungem în sferturi, și vom juca până la capăt, pas cu pas, meci cu meci”, a adăugat Marta.

E gata de următoarele bătălii din Ligă, mai ales că simte că echipa e pe o pantă ascendentă. „Mergem la Savehof să câștigăm, o putem face. Apoi, abia aștept să jucăm cu Gyor la Vâlcea. Am arătat că în fața fanilor noștri am jucat de la egal la egal cu Brest, cu Buducnost. O putem face și cu Gyor. Cine nu are vise, cine nu e încrezător în forțele sale, nu are ce căuta în sport”, a încheiat Marta.

Recomandări Destinul unei actrițe celebre urmărită de Securitate pentru relația cu un neamț: “Soțul, regimul comunist și Germania federală mi-au distrus viața”

SCM Râmnicu Vâlcea – Krim Ljubljana 31-16

SCM Rm. Vâlcea: Glibko 9, M. Gonzalez 5, M. Lopez 5, Elghaoui 3, Fraga 3, Zamfirescu 2, Norgaard 1, Da Silva 1, Băcăoanu 1, Liscevici 1. Antrenor: Florentin Pera

Krim Ljubljana: Van Kreij 6, Snopova 3, Ljepova 2, Zulici 2, Rebicova 1, Barici 1, Vucko 1. Antrenor: Uros Bregar

Clasament, după prima etapă: 1. Gyor 8 puncte, 2. Brest Bretagne 8, 3. Buducnost 6, 4. SCM Rm. Vâlcea 5, 5. Savehof 2, 6. Krim Ljubljana 2 puncte.

CSM a fost umilită în Ungaria!

CSM Bucureşti a fost învinsă în deplasare, de Ferencvaros, cu scorul de 33-23 (19-10), în primul meci din grupa principală I a Ligii Campionilor, iar în acest moment se află pe ultimul loc al grupei.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Schatzl 8 goluri, Klujber 7, pentru gazde, respectiv Neagu 7 şi Lekici 6 reuşite, pentru CSM Bucureşti.

Clasament, după prima etapă: 1. Metz 8 puncte, 2. Team Esbjerg 6, 3. Vipers 5, 4. Rostov Don 5, 5. Ferencvaros, 3, 6. CSM Bucureşti 3 puncte.

GSP.RO Tragedie uriașă: S-a aflat cine se mai afla in elicopterul care i-a adus sfarsitul lui Kobe Bryant si fiicei lui

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2020. Balanțele au furtună în relația de cuplu