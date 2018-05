Martin Ambros a stabilit lotul naționalei de handbal a României pentru dubla cu Austria și Portugalia.

ACTUALIZARE 27 mai. Handbalistele pregătite de Martin Ambros se antrenează pentru ultimele două meciuri din campania de calificare la Campionatul European din Franța, din decembrie.

”Tricolorele ”, lidere în grupa din preliminarii, vor juca în deplasare cu ocupanta locului secund, Austria, la 31 mai, apoi, trei zile mai târziu, acasă, cu Portugalia, la Buzău.

Româncele trag tare pe final de sezon, dornice să-și asigure prezența la turneul final din Franța de pe primul loc al grupei.

”Trebuie să muncim, nu contează că este duminică sau sărbătoare, suntem la datorie. A fost un sezon greu, mai avem o săptămână în care să fim concentrate la maximum. Abordăm la victorie meciurile, ne dorim să avem rezultate bune, trebuie neapărat să câștigăm cele două jocuri. Meciul din Austria e foarte greu, ne trebuie victoria să terminăm pe primul loc preliminariile”, a spus extrema de la CSM București, Aneta Udriștioiu, în timp ce interul Eliza Buceschi a punctat: ”Pe lângă energie, acest ultimul capitol al sezonului vine din inimă, ne place să fim la lotul național și suntem fericite că terminăm sezonul împreună, sper cu două victorii. Sunt multe jucătoare noi, le primim cu bine, vrem să le ajutăm să se integreze, avem nevoie de toate. Lumea spune că n-ar trebui să avem emoții cu Austria, dar vedem ce a pățit Rusia… Ne dorim locul întâi în grupă! Nu îmi amintesc ultima dat când ne-am calificat la European de pe primul loc în preliminarii, mereu am avut adversari dificili. Acum trebuie să profităm că Rusia s-a încurcat în Austria și să câștigăm meciul” .

Cristina Neagu, model pentru noile venite la națională

Convocată în premieră la lotul național, Ana Maria Țicu de la proaspăta deținătoare a Cupei EHF, SCM Craiova, a recunoscut că de abia aștepta să-și reprezinte țara și să joace și să se antreneze cu Cristina Neagu, una dintre cele mai bune handbaliste de pe planetă.

”Este o mare mândrie că sunt la lot, pentru asta joc, să-mi cânte imnul, să lupt pentru România. A fost un an frumos, obositor, dar pentru națională mai am energie. Am fos primită foarte bine de către fete, avem o echipă frumoasă, sperăm să facem jocuri bune. Sunt fericită că joc alături de Cristina Neagu este o motivație să ne dorim să ajungen sus, ca ea”, a spus Ana Maria Țicu.

Bilete pentru ultimul meci din preliminarii

Ultimul meci din grupa de calificare pentru Campionatul European de Handbal Feminin, România – Portugalia, se joacă duminică, 3 iunie, de la ora 18:30, în Sala Sporturilor Romeo Iamandi din Buzău și va fi transmis în direct de Televiziunea Română. Biletele sunt puse în vânzare în rețeaua Bilete.ro, pe site-ul frh.ro/bilete și în săptămâna evenimentului la casele de bilete ale sălii, în limita biletelor disponibile. Copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de intrare gratuită și vor ocupa același scaun cu adultul însoțitor.

Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Federația Română de Handbal anunță suporterii că la acest meci, sala este prevăzută cu facilități pentru persoanele cu dizabilități. Rugăm persoanele care necesită asistență sau un astfel de bilet să ne contacteze pe emailul comunicare@frh.ro, în care să specifice numele, datele de contact (email, număr de telefon) și datele de contact ale însoțitorului, dacă acest lucru este necesar, până la data de 31 mai.

În ceea ce privește procedura de acreditare a jurnaliștilor care doresc să participe la meciul de la Buzău, detalii se găsesc pe site-ul FRH. (http://www.frh.ro/stire.php?id=970 )

—————-



Ambros Martin și Horațiu Pașca au definitivat lotul pentru ultimele două meciuri din campania de calificare pentru Campionatul European de Handbal Feminin din Franța. România este lider în grupa4, fiind urmată în clasament de Austria (echipă antrenată de românul Herbert Müller) și de campioana olimpică Rusia.

Pentru meciurile Austria – România (31 mai) și România – Portugalia (3 iunie, Buzău) au fost convocate următoarele sportive:

1 YULYIA DUMANSKA – SCM CRAIOVA 2 LARISA TAMAȘ – HC ZALĂU 3 CRISTINA LASLO – BUDUCNOST 4 MELINDA GEIGER – SIFOK 5 DENISA DEDU – SIOFOK 6 ANDREEA ADESPII MOLNAR – HCM RM. VÂLCEA 7 LAURA POPA – ASC CORONA 2010 BRAȘOV 8 LAURA CHIPER – ASC CORONA 2010 BRAȘOV 9 CRINA PINTEA – HC ISSY PARIS 10 RALUCA BĂCĂOANU – HCM RM VÂLCEA 11 ANA MARIA DRAGUT – HC ZALĂU 12 LAURA PRISTĂVIȚĂ – CSM BISTRIȚA 13 VALENTINA ARDEAN ELISEI – SCM CRAIOVA 14 ANETA UDRIȘTIOIU – CSM BUCUREȘTI 15 ELIZA BUCESCHI – ASC CORONA 2010 BRAȘOV 16 CRISTINA NEAGU – CSM BUCUREȘTI 17 ANA MARIA ȚICU – SCM CRAIOVA 18 DANIELA RAȚIU – CSM BISTRIȚA 19 CRISTINA FLORICA – HCM RM VÂLCEA 20 PAULA VIȘAN – HC ZALĂU

