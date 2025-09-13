Partida a fost plină de răsturnări de situație. Juventus a deschis scorul prin Kelly, apoi Yildiz a dublat avantajul cu o execuție superbă.

Inter a revenit spectaculos prin dubla lui Calhanoglu și o lovitură de cap semnată de Marcus Thuram, trecând pentru moment în avantaj.

Finalul a aparținut bianconerilor: Khéphren Thuram a egalat, iar în minutul 90, muntenegreanul Adzic a reușit golul decisiv, spre explozia tribunelor.

Prima repriză a început cu un pressing puternic al lui Inter, care și-a creat câteva ocazii prin Barella și Marcus Thuram, însă Juventus a lovit prima.

După golul lui Kelly, echipa torineză a încercat să își mărească avantajul, dar defensiva nerazzurrilor a rezistat. Totuși, Yildiz a reușit o execuție de senzație, ducând scorul la 2-1 la pauză.

După revenirea de la cabine, Inter a preluat inițiativa și a controlat jocul. Calhanoglu, omul-cheie al echipei lui Cristi Chivu, a marcat pentru 2-2, iar mai târziu, dintr-un corner executat de Dimarco, Marcus Thuram a înscris pentru 3-2.

Tudor a răspuns cu schimbări inspirate, iar Juventus a egalat prin Khéphren Thuram.

Finalul a fost dramatic: Adzic a profitat de o minge recuperată și a șutat imparabil, cu ajutorul VAR-ului care a validat golul. În ciuda presiunii disperate a Interului pe final, scorul a rămas 4-3, aducând o victorie uriașă pentru Juventus și a doua înfrângere consecutivă pentru echipa milaneză.

Grație acestui succes, Juventus urcă temporar în fruntea clasamentului din Italia.

