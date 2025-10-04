Incidentul a avut loc pe stadionul El Sadar din Pamplona, după doar zece minute de la începutul partidei. Arbitrul a fost nevoit să suspende jocul pentru câteva minute, în timp ce oficialii au îndepărtat mingile de pe teren.

Crainicul stadionului a avertizat publicul prin sistemul de sonorizare. Pe lângă bannerul anti-Israel, suporterii au afișat și steaguri palestiniene.

Acesta nu este un caz izolat în sportul spaniol. Alte evenimente, precum cursa ciclistă La Vuelta, au fost afectate de proteste similare pro-palestiniene.

În ciuda întreruperii, partida s-a încheiat cu victoria gazdelor. Osasuna a învins Getafe cu scorul de 2-1.

Borja Mayoral a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 23. Abel Bretones a egalat pentru Osasuna chiar înainte de pauză, în minutul 45+3. Golul victoriei a fost marcat de Alejandro Catena în minutul 90.