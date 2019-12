De Petre Dobrescu,

Cristina Neagu le-a dedicat victoria tuturor românilor, de Ziua Națională, a informat GSP.RO.

„Ne așteptam să fie un meci foarte greu. Din punct de vedere psihic era foarte important să ne revenim. Nu e ușor să treci peste un meci ca cel cu Spania.

Ieri, Senegal a jucat foarte bine cu Muntenegru. Sunt fericită, că am câștigat un meci de luptă. Destul de rar am pierdut de Ziua Națională a României și sunt foarte fericită.

Nu contează cele 13 goluri, contează că am învins azi. Eu voi da tot ce am mai bun atâta timp cât sunt pe teren. Momentan îmi lipsește pregătirea, dar mă bucur că am putut să le ajut pe fete. Pentru noi important e să câștigăm următorul meci”, a declarat Neagu la finalul jocului.

La mulți ani, români! La mulți ani, România! Și sper că v-am făcut un cadou frumos de Ziua Națională”, a spus Cristina Neagu.

