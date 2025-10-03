Sportiva română, medaliată cu argint la JO 2024 în proba de 49 kg, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la stilul smuls, cu o reușită de 94 kg. La aruncat (114 kg) și la total (208 kg), Cambei a încheiat pe locul al doilea.

„Performanță extraordinară, având în vedere că este prima sa participare la noua categorie, 53 kg!”, a transmis CS Dinamo pe Facebook.

Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) i-a revenit nord-coreeanei Hyon-gyong Kang.

România este reprezentată la Mondiale de patru sportivi, următorii care vor intra în concurs fiind Andreea Cotruța (63 kg) și Luis Rodriguez (110 kg).

Competiția de la Forde reunește peste 500 de halterofili din 93 de țări și reprezintă primul test internațional al noului ciclu olimpic pentru Los Angeles 2028 rezervat seniorilor.

