Mihai Leu, campion mondial WBO în 1997, a rememorat momentul: „Am plâns de fericire!”

A fost o victorie a muncii, ambiției și rezistenței fizice și psihice de a nu ceda în fața unui adversar, panamezul Santiago Samaniego, cu nume (avea 24 de victorii, dintre care 20 prin KO), dar care a boxat nesportiv. Samaniego și-a folosit capul, a lovit sub centură și pe la spate, iar la final, a refuzat să accepte decizia arbitrilor, părăsind festivitatea de premiere în fluierăturile publicului.

„A fost momentul meu de glorie. După meci, am plâns de fericire! Am simțit o ușurare, așa că m-am descărcat emoțional. N-a fost poate cel mai bun meci al meu, dar, cu siguranță, cel mai important”, a spus, ieri, pentru Libertatea, Mihai Leu.

Fostul mare pugilist a adăugat: „Am aflat ulterior, de la un jurnalist, că în Panama a fost o adevărată tragedie după acest meci. E de înțeles, Samaniego a fost un boxer extrem de valoros, el devenind peste un an campion mondial în SUA la o categorie mai mare decât cea în care ne înfruntasem noi”.

Primul imbold după ce a coborât din ring cu centura în mână? „Să mânânc. Știu că primul telefon pe care l-am primit a fost de la directorul Combinatului din Hunedoara, domnul Gaica, care m-a întrebat „Ce faci, Mihai?”. I-am răspuns râzând: „Mă duc să mănânc, pentru că mor de foame!”. Apoi, la sosirea acasă, m-a impresionat un banner pe care stătea scris: „Mihai, Hunedoara te iubește!””, rememorează Leu.

Din păcate, din cauza unei accidentări, Mihai și-a încheiat cariera mult prea repede. „Aveam probleme la brațul stâng înainte de acest meci. Doctorul m-a sfătuit să amânăm meciul, dar n-am vrut din două motive: să nu se spună că îmi caut o scuză dacă pierd și să nu afle adversarul de problemele mele. După meci, m-am operat o dată, mi-am mai apărat cu succes centura într-un meci, apoi a trebuit să mă operez încă o data la bicepsul stâng și cariera mea s-a încheiat brusc”, a conchis, suspinând, Mihai Leu.

Hunedoreanul a rămas singurul român neînvins în rigul de box, având 28 de victorii din tot atâtea meciuri la profesioniști.

Mihai Leu, campion mondial WBO în 1997: „N-a putut dormi o săptămână”

Mihai Leu a trecut cu greu de momentul în care doctorii l-au anunțat că nu mai poate boxa. „După ce am aflat verdictul medicilor, n-am putut să închid ochii o săptămână. Luam și somnifere și tot nu puteam dormi. A fost cumplit, am trecut enorm de greu peste acest moment. Apoi mi-am zis: „Mihai, ai 29 de ani, viața merge mai departe!”. Așa am ajuns pilot de raliuri. Această nouă „meserie” m-a ajutat foarte mult. Am devenit campion national în 2003, sper să o fac și în 2019!”, ne-a spus Mihai Leu.

