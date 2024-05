Contactat de Libertatea, Belodedici a explicat că totul s-a petrecut după petrecerea de la restaurant, când a fost oprit de un echipaj de poliție care l-a urmărit și l-a pus să sufle în etilotest.

„M-au oprit când am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit după mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la pândă. M-au urmărit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate”, a spus câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.

Fostul mare internațional, care a împlinit 60 de ani acum 6 zile, a detaliat și motivul pentru care i s-a luat carnetul.

„Am băut două șprițuri cu băieții. După ce am fost oprit de Poliție, m-au pus să suflu și am ieșit cu alcoolemie 0,008. Îți dai seama ce beat eram eu? Sigur, e contravenție… Am fost dus la Poliție, m-au ținut două ore și acolo, mi-au scos sânge. Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile”, a mai spus fostul internațional pentru Libertatea.

54.967 de spectatori au asistat sâmbătă seară, 25 mai, la meciul de fotbal Generația de Aur – Legendele Lumii 3-2, jucat pe Arena Națională la 30 de ani după cea mai bună performanță a României, calificarea în sferturile de finală ale CM SUA 1994. Acesta a fost un nou record de asistență pe Arena Națională.

