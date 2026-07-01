Evaluarea Națională 2026 stabilește mai multe recorduri negative

Statisticile publicate de Ministerul Educației arată cea mai abruptă comprimare a zonei de excelență din ultimii ani.

Înainte de contestații:

  • doar 7 elevi au obținut media 10;
  • doar 398 de elevi au luat nota 10 la Limba română;
  • doar 102 elevi au luat nota 10 la Matematică;
  • doar 2.8% din totalul mediilor au fost în intervalul 9.50-9.99, cea mai mică pondere din ultimii ani.

În același timp, procentul elevilor cu medii peste 5 a scăzut la 79%, cu 4,2 puncte procentuale sub nivelul din 2025.

Pentru expertul în educație Marian Staș Marian Staș, însă, simplul număr al mediilor de 10 nu este cea mai importantă concluzie: „Numărul de lucrări de 10 la Română sau la Matematică nu este o metrică relevantă. ”

Rezultate Evaluarea Națională 2026. Expertul Marian Staș, despre prăbușirea notelor de 10: „Este foarte sănătos”

Marian Staș: „Problema fundamentală este felul în care gândim și predăm matematica”

La matematică au fost de aproape 10 ori mai puține note de zece decât anul trecut. Asta pentru că subiectele de la Evaluarea Națională din acest an au fost mai dificile decât anii trecuți.

Expertul consideră că rezultatele la Matematică reflectă o problemă veche a sistemului.

„Există o problemă structurală și încă societatea, școala și comunitatea profesorilor de matematică nu s-au pus de acord ce fel de matematică dorim și de ce fel de matematică avem nevoie.”, a explicat Marian Staș, pentru Libertatea.

Marian Staș, expert în Educație -Foto Facebook
Marian Staș, expert în Educație -Foto Facebook

În opinia sa, procesul de predare este încă prea centrat pe memorare și pe rezolvarea mecanică a unor tipare.

Prăbușirea numărului de note maxime la Matematică scoate la iveală eșecul metodelor tradiționale de predare din școlile românești, bazate pe repetiție și automatism. Odată ce subiectele au cerut un efort suplimentar de imaginație, elevii s-au blocat.

„O mare parte din proces este centrată pe rețete și pe memorare. Iar acest tip de mers pedagogic își dovedește limitele atunci când elevii trebuie să gândească neconvențional și să găsească soluții care nu sunt rețete.”

Însă, expertul consideră că subiectele din acest an au fost mai bine făcute și că acestea contribuie la departajarea elevilor.

„În sfârșit au existat subiecte care ierarhizează corect elevii”

Spre deosebire de criticile venite din partea unor părinți și profesori, Marian Staș apreciază că subiectele din acest an au fost calibrate mai bine decât în sesiunile precedente.

„Toată cinstea echipei de profesori de matematică. Au făcut niște subiecte în care măcar 15-20% din punctaj ierarhizează așa cum se cuvine. Nu mai sunt doar trei sau cinci puncte netriviale dintr-o sută, ci sunt deja 15-20 de puncte care permit o ierarhizare corectă. După părerea mea, este un lucru minunat care s-a întâmplat. Este foarte sănătos.”, a declarat Marian Staș, pentru Libertatea.

Faptul că doar șapte elevi au obținut media 10 nu reprezintă, în sine, o problemă.

„După părerea mea, este un lucru minunat care s-a întâmplat. Este foarte sănătos.”, a subliniat expertul.

Cele 102 note de zece de la matematică și 398 de la Română, la Evaluarea Națională 2026, demonstrează că subiectele nu erau imposibil de rezolvat.

Discrepanțele dintre rural și urban rămân cea mai mare problemă

Mult mai gravă decât rezultatele de la vârful clasamentului este, în opinia expertului, diferența dintre șansele elevilor din mediul rural și cele ale elevilor din marile orașe.

În 2026, peste o treime dintre elevii din mediul rural au obținut medii sub 5. În mediul urban procentul este de aproape trei ori mai mic.

„Evaluarea Națională reprezintă un traductor extrem de sensibil al României educaționale și economice.”

Analizând datele Ministerului Educației, Marian Staș spune că examenul confirmă aceeași realitate prezentă de ani de zile.

„Procentul foarte mare de note mici în mediul rural și procentul foarte mic de medii mari în rural față de urban înseamnă diferențe de profesionalism, diferențe de resurse și diferențe de clasă între cele două medii.”, arată expertul.

Marian Staș pune rezultatele examenului în legătură directă cu dezvoltarea economică a județelor: „România bananieră economic este expusă prin această statistică în toată hidoșenia ei.”

El susține că județele cele mai slab dezvoltate economic sunt și cele care înregistrează cele mai slabe rezultate școlare.

„Constat că județele respective sunt extrem de slab dezvoltate economic și, în același timp, au printre cele mai mici procente de medii peste 5. Este un cerc vicios.”

În opinia sa, dezvoltarea economică și educația se alimentează reciproc: „Dezvoltarea economică slabă conduce la alocări mai slabe pentru educație, iar rezultatele slabe din educație duc, la rândul lor, la un potențial economic mai redus.”

Industria meditațiilor: „Nu ar trebui să existe, dacă școala și-ar face treaba”

Întrebat despre fenomenul meditațiilor în mediul privat, devenit un parcurs aproape obligatoriu pentru orice elev care vrea să promoveze cu o notă bună, Marian Staș spune că acesta nu este un fenomen firesc.

„Dacă lucrurile sunt predate așa cum se cuvine și dacă munca la clasă este făcută cum trebuie, nu este nevoie de o industrie a meditațiilor.”

El consideră că responsabilitatea este împărțită între profesori, părinți și elevi.

„Fiecare are partea lui de responsabilitate. Profesorii, părinții și copiii contribuie, într-o măsură, la întreținerea acestei industrii de făcut bani.”, a mai spus expertul.

Ce spun rezultatele Evaluării Naționale 2026 dincolo de statistici

Examenul din acest an transmite două mesaje diferite.

Primul este unul pozitiv: subiectele la Matematică au reușit, în sfârșit, să diferențieze mai bine nivelurile reale de pregătire.

Al doilea este mult mai îngrijorător și privește starea sistemului educațional: „Ceea ce urlă din toți rărunchii este discrepanța uluitoare dintre județele slab dezvoltate economic și cele dezvoltate, dintre mediul rural și mediul urban.”

Rezultatele din acest an reprezintă strigătul de epuizare al unui model de învățământ anacronic, consideră expertul.

„Este vorba despre un întreg sistem care dovedește o dată în plus că își depășește limitele și urlă că și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. ”, încheie Marian Staș.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
Viva.ro
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
Fanatik.ro
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Carmen de la Sălciua rupe tăcerea despre divorțul fostei cumnate, Ileana Sterp. Ce s-a întâmplat în familia lor, pe vremea când artista era soția lui Culiță Sterp
Stiri Mondene 16:19
Carmen de la Sălciua rupe tăcerea despre divorțul fostei cumnate, Ileana Sterp. Ce s-a întâmplat în familia lor, pe vremea când artista era soția lui Culiță Sterp
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Cod roşu de vijelii în Ilfov şi Ialomiţa: se anunţă rafale de peste 90 km/h. Furtuna se apropie de Bucureşti
ObservatorNews.ro
Cod roşu de vijelii în Ilfov şi Ialomiţa: se anunţă rafale de peste 90 km/h. Furtuna se apropie de Bucureşti
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Mediafax.ro
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Politică 17:41
Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Parteneri
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Fanatik.ro
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație