Starea de sănătate a legendarului antrenor ridică semne de întrebare majore, cu mai puțin de două luni rămase până la confruntarea decisivă cu Turcia pentru Cupa Mondială.

Potrivit informațiilor, tehnicianul s-a prezentat la spital pentru un control cardiologic de rutină. Cu toate acestea, medicii au decis internarea sa imediată după ce au constatat că starea sa generală nu s-a ameliorat.

Gripă severă și imunitate scăzută

Sursa problemelor pare a fi o gripă extrem de agresivă, contractată la începutul anului, care i-a afectat programul încă de dinainte de Revelion – motiv pentru care Lucescu a ratat tradiționala vizită în cantonamentele echipelor românești din Antalya.

Deși părea că se recuperează, complicațiile au revenit. Medicii au constatat că organismul selecționerului nu răspunde la tratamentul actual cu antibiotice, pe fondul unui sistem imunitar slăbit. Decizia cadrelor medicale este fermă:

Mircea Lucescu va rămâne sub supraveghere în spital pentru cel puțin trei zile, timp în care va fi supus unor analize amănunțite pentru a se stabili o nouă schemă de tratament.

Selecționerul României mai fusese internat de urgență în urmă cu 9 zile, din cauza unei gripe severe.

Cronometrul ticăie pentru Mondialul din 2026

Problemele de sănătate ale lui „Il Luce” vin într-un moment critic pentru echipa națională. România se află în fața celui mai important examen din ultimii ani: barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Semifinala: Pe 26 martie, România va înfrunta Turcia, la Istanbul, într-o atmosferă care se anunță infernală.

Finala: Dacă trec de turci, „tricolorii” vor juca pe 31 martie meciul decisiv de calificare împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Miza este uriașă: un bilet pentru Grupa D a turneului final, unde România ar urma să întâlnească SUA (țară gazdă), Australia și Paraguay. Rămâne de văzut cât de repede se va putea recupera selecționerul pentru a pregăti strategia acestor meciuri de „care pe care”.

