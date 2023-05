Durerile provocate de coxartroză, o degradare lentă și ireversibilă a cartilajului articular de la nivelul șoldului, deveniseră insuportabile, iar „Il Luce” a trebuit să se opereze.

Intervenția chirurgicală a durat 40 de minute, iar reputatul chirurg ortoped Oleksandr Kosiakov s-a declarat mulțumit de rezultate. Tehnicianul român de la Dinamo Kiev va mai sta 4-5 zile în spital, apoi va începe un program de durată pentru recuperare.

Am decis să fac la Kiev intervenția chirurgicală, pentru că am încredere în doctorii ucraineni. Aș fi putut merge în alte țări, dar am hotărât să mă operez aici.

Mircea Lucescu: