În 1970, România revenise la Campionatul Mondial de Fotbal după o pauză extrem de lungă, de 32 de ani.

Astfel, după cele trei „Mondiale” interbelice, fotbaliști „tricolori” se aflau în fața primei competiții de anvergură.

Grupa a fost infernală. Campioana mondială en-titre, Anglia, viitoarea campioană europeană Cehoslovacia – dublă finalistă a Campionatului Mondial – și Brazilia, fosta și viitoare campioană mondială.

După un 0-1 greu cu Anglia, meci rămas în istoria fotbalului românesc pentru un dribling de excepție reușit de Dumitrache, România a învins Cehoslovacia cu 2-1.

Astfel, pentru o calificare în faza următoare, România trebuia să spere la o victorie a cehoslovacilor contra Angliei și la un egal cu Brazilia. O victorie a Angliei însemna, automat, că elevii lui Angelo Niculescu aveau nevoie de succes

Lucescu și Pele, înaintea meciului România – Brazilia

Meciul n-a început bine pentru români, care s-au văzut conduși cu 2-0 încă din minutul 22. Chiar Pele a deschis scorul în minutul 19, pentru ca Jairzinho să dubleze avantajul trei minute mai târziu.

În minutul 27, Niculescu l-a schimbat pe portarul Stere Adamache, copleșit de importanța partidei. În locul fotbalistului de la Steagul Roșu Brașov a intrat Necula „Rică” Răducanu.

România a redus din diferență prin Dumitrache, însă același Pele a făcut 3-1 în repriza a doua. Pe final, România a presat, iar Dembrovszki a marcat pentru 3-2, scor care avea să rămână până la final. Pe bancă avea să rămână, precum la celelalte meciuri de la Mondial, marele Nicolae Dobrin.

În 2018, la Muzeul Cupei Mondiale, organizat de FIFA și Hyundai, jurnalistul Daniel Nanu a descoperit tricoul lui Mircea Lucescu purtat în partida cu Brazilia, meciul din grupe, 3-2, victorie Brazilia, care avea să câștige Campionatul Mondial și să fie declarată cea mai mare echipă a tuturor timpurilor!

„Nu pot să cred! Cum e acolo? Incredibil! Nu pot să cred! Ești sigur? Incredibil! Am făcut schimb de tricou cu Pele. Înseamnă că el l-a donat la FIFA? Incredibil! Ce poveste are acel tricou! Brazilia juca în tricouri galbene, celebrele lor tricouri… Noi, la fel… Am mers într-o piață și am luat tricourile alea bleu… Stema țării am prins-o cu ac de siguranță!”, povestea „Il Luce”.

Tricoul lui Mircea Lucescu în meciul cu Brazilia

România are ceva de la Pelé. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă

Pe piața de specialitate, tricoul lui Pele valorează câteva sute de mii de euro!

Momentul schimbului de tricouri

