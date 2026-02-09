„Am avut o nouă discuţie cu domnul Lucescu înainte de externare. Situaţia nu s-a schimbat. El se va deplasa în afara ţării pentru o a doua opinie medicală, pentru ca până în 20 februarie să luăm o decizie. Domnul Lucescu astăzi se simţea foarte bine. Dar ţinând cont de vârsta lui, de această experienţă medicală neplăcută, are nevoie de o a doua opinie. Împreună am agreat ca până în 20 februarie să luăm o decizie”, a declarat Burleanu.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat săptămâna trecută pentru tratament antibiotic, în urma unei infecţii subcutanate. FRF a subliniat că nu a existat niciodată intenţia de a-l muta într-o altă unitate medicală, fie din România, fie din străinătate, şi că evoluţia stării sale de sănătate este favorabilă.

„Prioritatea noastră este starea de sănătate a domnului Lucescu. Şi el, şi noi vrem să fim siguri că nu vom avea surprize neplăcute. Toţi selecţionerii cu care am lucrat ştiu că nu am discutat cu altcineva când ei se aflau sub contract şi aveau mandat. Nu a existat nicio discuţie între mine şi altcineva. Toate acestea le vom face după 20 februarie, dacă starea domnului Lucescu nu îi va permite să stea pe bancă”, a adăugat Burleanu.

Naţionala României se pregăteşte pentru meciul cu Turcia, programat pe 26 martie, în cadrul barajului de calificare la Campionatul Mondial. Burleanu a reiterat că deciziile privitoare la banca tehnică a echipei vor fi luate în funcţie de evoluţia stării de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE