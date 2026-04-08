Moment emoționant în Turcia dedicat lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, s-a stins din viață în seara zilei de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie. Cei care l-au iubit și apreciat se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum.

Acesta a fost comemorat de jucătorii de la Galatasaray înaintea meciului din etapa a 28-a a campionatului Turciei, disputat pe terenul echipei Goztepe. „Il Luce” a fost antrenorul celor de la Galatasaray între 2000 și 2002.

Jucătorii antrenați acum de Okan Buruk, în frunte cu Gundogan sau Sane, au ieșit la încălzire miercuri purtând tricouri negre speciale, pe care era imprimat chipul lui Mircea Lucescu.

„Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat Mircea Lucescu”, au anunțat reprezentanții clubului pe rețelele de socializare.

Galatasaray futbolcuları, Mircea Lucescu için hazırlanan pankartla sahaya çıktı.pic.twitter.com/rAykjYkk1E — Onedio (@onedio) April 8, 2026

În plus, înainte de fluierul de start, fotbaliștii au afișat un banner uriaș cu mesajul „Nu te vom uita!”, scris în română și turcă.

Galatasaray s-a impus pe terenul celor de la Goztepe, cu scorul de 3-1. După 28 de meciuri, echipa antrenată de Okan Buruk se află pe primul loc în campionatul Turciei, cu 67 de puncte, cu 4 puncte mai mult decât marea rivală – Fenerbahce.

Momente de reculegere în Turcia în memoria lui „Il Luce”

Federația Turcă de Fotbal a anunțat că în memoria lui „Il Luce”, între 8 și 13 aprilie, se va ține un moment de reculegere înaintea fiecărui meci disputat în competițiile interne.

Considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului european, Mircea Lucescu și-a trecut în palmares 35 de trofee, printre care: 9 campionate ale Ucrainei cu Șahtior Donețk, două campionate ale României cu Dinamo și Rapid, două titluri de campion al Turciei cu Galatasaray și Beșiktaș, Cupa UEFA cu Șahtior, dar și Supercupa Europei câștigată cu Galatasaray.

În urma acestor rezultate, antrenorul român rămâne un reper de neuitat în istoria fotbalului internațional.

Federaţia Turcă de Fotbal, mesaj emoționant

Federaţia Turcă de Fotbal a transmis un mesaj emoţionant după trecerea în nefiinţă a antrenorului Mircea Lucescu.

„Antrenorul român, care se afla pe locul 3 în clasamentul celor mai titraţi antrenori din lume datorită succeselor obţinute în cariera sa de antrenor începută la vârsta de 34 de ani, a câştigat, în perioada în care a activat în ţara noastră, Supercupa UEFA în 2000 şi titlul de campion al Superligii în sezonul 2001/02 cu Galatasaray, iar în sezonul următor a dus echipa Beşiktaş la titlul de campioană a Superligii, în anul în care clubul a împlinit 100 de ani”, a transmis Federaţia Turcă de Fotbal.

De asemenea, Mircea Lucescu a fost selecționerul echipei naționale de fotbal a Turciei în perioada august 2017 – februarie 2019.

„Contribuţiile domnului Mircea Lucescu la fotbalul turc, atât la nivel de echipă naţională, cât şi la nivel de club, nu vor fi uitate niciodată şi vor fi mereu amintite cu laude”, potrivit sursei citate.

Impactul lui Mircea Lucescu asupra fotbalului din Turcia

„Il Luce” a fost antrenorul celor de la Galatasaray între iulie 2000 și iunie 2002, perioada în care a cucerit Supercupa Europei, învingând pe Real Madrid cu 2-1. În campionatul intern, tehnicianul român a menținut standardele ridicate și a cucerit titlul în 2002, însă, în ciuda performanțelor remarcabile, a fost nevoit să părăsească echipa într-un context marcat de schimbări administrative.

Tranziția către Beșiktaș a reprezentat o mișcare surprinzătoare și curajoasă, dar care s-a dovedit a fi un succes răsunător într-un timp record. Chiar în anul centenarului clubului, în sezonul 2002-2003, Lucescu a condus „Vulturii Negri” către unul dintre cele mai memorabile titluri din istoria lor. Deși al doilea sezon la Beșiktaș nu s-a încheiat cu un nou trofeu, amprenta sa asupra clubului a rămas una importantă

După o lungă perioadă de succese în Ucraina, Mircea Lucescu a revenit în fotbalul turc într-o postură diferită, acceptând rolul de selecționer al echipei naționale a Turciei în anul 2017. Această etapă a carierei sale a fost una de tranziție și reconstrucție, axată pe schimbul de generații și pe integrarea tinerelor talente în circuitul primei reprezentative. A fost antrenorul Turciei până în februarie 2019.