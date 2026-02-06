Campionatul Mondial de Schi din 1941, un eveniment controversat în vremuri tulburi

În timp ce Europa era devastată de război, decizia de a organiza aceste campionate pare greu de imaginat. Evenimentul fusese atribuit încă din 1939, înainte ca războiul să înceapă, iar anularea sa ar fi fost percepută ca o pierdere de prestigiu, mai ales pentru Italia, gazda competiției.

Hans Joachim Teichler, istoric sportiv, explică într-un articol publicat în revista „Stadion” că, pe lângă motivele propagandistice, competiția a fost menținută și din cauza rivalității acerbe dintre Germania nazistă și Italia fascistă.

„Niciuna dintre părți nu voia să cedeze fără luptă un câștig de prestigiu sau influență”, notează Teichler.

Propaganda și sportul la Campionatul Mondial de Schi din 1941

Presa controlată de regimurile totalitare a jucat un rol cheie în prezentarea evenimentului. Publicația germană „Völkischer Beobachter” descria atmosfera astfel: „Războiul – niciun ecou al fronturilor nu se aude între pereții de stâncă însoriți ai Dolomiților. […] Tineretul înfloritor din douăsprezece națiuni este la start”.

Italia, prin „Gazzetta dello Sport”, sublinia alianța cu Germania: „Sub semnul Axei, care modelează o nouă ordine și în sport, Italia dă startul Campionatelor Mondiale de schi”.

Germania, reprezentată de sportivi din toate regiunile sale anexate, inclusiv Austria și Sudetenland, a dominat competiția, câștigând șase titluri din 12. Italia s-a clasat pe locul al doilea. Cu toate acestea, presiunea pe sportivi era uriașă.

Reichssportführer-ul Hans von Tschammer și Osten chiar a contestat oficial notele de stil ale unui schior german, Josef Weiler, nemulțumire pe care Joseph Goebbels a trebuit să o controleze, interzicând presei să relateze despre incident.

Cenzura presei la Campionatul Mondial de Schi din 1941

În timp ce competiția din Cortina d’Amprezzo reflecta o lume aparent ideală, realitatea pentru cetățenii din Germania și alte țări era cu totul diferită.

Războiul aducea lipsuri severe, inclusiv de alimente și îmbrăcăminte. De aceea, Goebbels a interzis în martie 1941 orice relatare despre evenimente sportive „de elită”, considerându-le „provocatoare” pentru populație.

Destine tragice după Campionatul Mondial de Schi din 1941

Mulți dintre sportivii care au participat la aceste campionate nu au avut parte de un viitor fericit. Conform devizei Reichssportführers, „Sportivii Germaniei trebuie să fie cei mai buni soldați ai săi”, mulți campioni, precum Josef Jennewein, câștigătorul probei de coborâre, sau Albert Pfeifer, câștigătorul slalomului, și-au pierdut viețile pe front.

Campionatele Mondiale de schi din 1941 rămân un episod controversat, un amestec de propagandă, sport și tragedie, desfășurat în decorul spectaculos al Dolomiților.

După 85 de ani, Cortina dAmpezzo își păstrează renumele, găzduind în 2026 Jocurile Olimpice de Iarnă, un eveniment care speră să fie doar o celebrare a sportului și a păcii.

