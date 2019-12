De Andrei Crăițoiu,

Noiembrie 1986. Regimul Nicolae Ceaușescu își trăia ultimele zile. În toată această perioadă, Nadia Comăneci, se pregătea de cursa vieții.

Sportiva care obţinuse primele note de 10 la o ediţie a Jocurilor Olimpice era gata pentru un drum lung. În 1989 avea 28 de împliniţi pe 12 noiembrie, iar aceasta și-a plănuit fuga luni de zile. Până să treacă clandestin graniţa în Ungaria și ajungând apoi în Austria și Statele Unite, Nadia a făcut zeci de drumuri de recunoaștere la Sânicolau Mare, alături de fratele ei.

„Când am fugit am sărit vreo șapte garduri ghimpate şi n-aveam voie să ieşim la şosea pentru că eram într-un loc în care nu era picior de om. Cei care conduceau maşina au spart un far, că era noapte şi ne-au spus: «Nu ieşiţi decât dacă vedeţi o maşină cu un singur far!». Zici că povestesc un film din 007.

Nici măcar nu mă gândeam la pericolele pe care le avem! La un moment dat ne-au spus nu faceţi gălăgie, când treceţi graniţa nu vorbiţi şi dacă vă somează cineva nu alergaţi că vă împuşcă! Dar cred că noi eram inconştienţi de toată chestia asta! Era ideea de a ajunge la final! Era ideea de libertate, cred că era atât de mare dorinţa de libertate încât nu mai conta nimic! Era ori asta, ori o viaţă cum era acasă!”, a povestit Nadia Comăneci într-un interviu acordat pentru Antena 1.

Pe 2 decembrie ajungea la New York. Zeci de televiziuni au așteptat-o în America! Pe 28 decembrie 1989, cei de la CNN au reuşit să o pună în legătură cu mama și cu tatăl ei.

Părinții au fost scoși din casă și urcați pe blocul unde locuiau. Erau speriați și se temeau că s-ar putea să fie ultimele lor de viață! Că urmează să fie executați la fel ca Nicolae Ceușescu, care fusese executat trei zile în urmă.

„Gimnasta care a venit în Statele Unite ale Americii la începutul lunii, campioana olimpică Nadia Comăneci, nu a reușit să-și contacteze familia din România” Mesajul prezentantatorului de la CNN în ’89:

Cum a decurs scurtul dialog dintre Nadia la New York și mama acesteia în București

-Alo, mama! Alo?

-Da! Da, fetiță.



-Ce faci?

-Ce să fac, mamă? Ce faci tu? Ce faci mami, ești bine?

-Da, mamă! Voi sunteți bine?

-Da, mamă! Nadia, auzi mămică. Au scris aici pe statuie la Universitate că Nadia Comăneci este împușcată de un terorist. Am fost foarte îngrijorată de tine…

-Dar nu este adevărat….

S-a întors după 5 ani la București pentru nuntă!

Ajunsă în America a reluat legătura cu Bart Conner, fost gimnast și el, dublu campion olimpic în 1984, la Los Angeles, și s-a mutat în Oklahoma.

Cei doi s-au logodit în 1994 și s-au căsătorit 2 ani mai târziu, la București. După 5 ani Nadia revenea acasă! Nașul celor doi a fost premierul de atunci, Adrian Năstase.

Cred că visul oricărei gimnaste este să lase ceva în urmă! Eram micuţă în faţa lumii, dar aveam o experienţă de 8 ani în gimnastică! E vorba de mândria românului pentru că la acel moment noi am fost cei mai buni din toată lumea! Spre sfârşit de anii ’60 nici nu existau prea multe sporturi pentru fete, îţi dai seama ce noroc! Nadia Comăneci:

Da, dormeam în bucătărie! Eu şi probabil jumătate din ţară, deci nu numai eu! Descurcă-te! Nu putem în două, treci camere, dormim unde putem! Important este să fim împreună, familia era importantă! Sunt supravieţuitori românii pentru că facem din ce nu avem! Suntem creativi, găsim soluţii, niciodată nu ne-am împotmolit în ceva!”, a mai povestit Nadia pentru Antena 1.

„Am văzut 1.00, m-am uitat la colege, am zis că e greşit panoul sau că ceva e în neregulă cu panoul. Şi am zis fie ce-o fi! Unu nu are cum să fie că n-am făcut de unu! Cred că o mare parte din generaţia de astăzi nici nu-şi imaginează cum este şi cum a fost pentru mulţi! Aveam alimente pe raţie, aveam căldură doar noaptea, nu-ţi permiteai să încălzeşti toată casa pentru că ne-aveam cu ce să plătim” Nadia Comăneci pentru Antena 1 despre momentul de la Montreal:

