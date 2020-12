În acest moment, ”Zeița de la Montreal” stă acasă, în localitatea Norman, din statul american Oklahoma și așteaptă să-i vină rândul pentru a primi doza de vaccin anti-COVID-19.

”N-am mai ieșit din bârlog cu pandemia asta din martie, n-am mai călătorit nici măcar local pentru că este un risc care nu e necesar în momentul de față”, a declarat Nadia Comăneci.

”Dar să sperăm că ne vine rândul la vaccin și se mai deschid portițele de siguranță. Sunt în Oklahoma acum, normal că o să mă vaccinez”, a adăugat Nadia Comăneci.

Fosta mare gimnastă era o prezență obișnuită la galele sportive și nu numai din întreaga lume. Considerată unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai României, Nadia Comăneci era invitată la evenimente speciale care aveau loc pe întreg globul.

Nadia Comăneci a amintit și despre succesul gimnastelor la Campionatul European 2020, sperând ca anul care vine să fie unul mult mai bun pentru toți românii.

”Pot să spun că a fost un an acest an extrem de dificil pentru țara noastră și pentru întreaga planetă în acest an pandemic. Să sperăm că această victorie a sportului care a revenit pe hartă în momentul de față aduce o bucurie și un zâmbet, o speranță că anul 2021 va fi mult mai bun decât acesta”, a transmis Nadia Comăneci la Digi Sport.

FOTO: Hepta

