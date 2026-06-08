Miroslav Koubek a devenit erou național, conducând echipa Cehiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, după o pauză de două decenii.

Cu toate acestea, în ciuda succesului său, antrenorul este considerat unul dintre cei mai slab plătiți din competiție.

Koubek câștigă un salariu anual de 6 milioane de coroane cehești (aproximativ 250.000 de euro), o sumă care contrastează puternic cu veniturile altor antrenori de la turneu.

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, conduce topul cu un salariu de 243 de milioane de coroane cehești anual (aproximativ 10 milioane de euro), de 40 de ori mai mult decât Koubek.

Fost portar, Koubek a fost ultima dată antrenor la Viktoria Plzen, cu care a cucerit titlul în 2015 și unde a fost declarat tehncicianul anului 2024. El a fost recrutat de vicepreședintele federației, Zdenek Grygera, pentru postul de selecționer direct dintr-un restaurant din Kladno!

În grupa A a competiției, Koubek se confruntă cu rivali bine plătiți: Javier Aguirre (Mexic) câștigă 61 de milioane de coroane pe an (2,5 milioane de euro), Hong Mjong-Bo (Coreea de Sud) – 49 de milioane (2 milioane de euro), iar Hugo Broos (Africa de Sud) – 22 de milioane (900.000 de euro).

Cu toate acestea, Koubek rămâne optimist: „Nu mergem doar să participăm. Scopul nostru este să ieșim din grupă”.

Într-un interviu acordat înainte de debutul turneului, antrenorul ceh a subliniat determinarea echipei, în ciuda condițiilor dificile și a diferențelor financiare evidente. Printre provocările cu care se confruntă, se numără temperaturile extreme din America, locația campionatului.

Top 10 salarii antrenor la CM 2026

  • Carlo Ancelotti (Brazilia) – 10 milioane de euro/ an
  • Julian Nagelsmann (Germania) – 7 milioane/ an
  • Mauricio Pochettino (SUA) – 6 milioane/ an
  • Thomas Tuchel (Anglia) – 5,8 milioane/ an
  • Roberto Martinez (Spania) – 4 milioane/ an
  • Fabio Cannavaro (Uzebekistan) – 4 milioane/ an
  • Didier Deschamps (Franța) – 3,8 milioane/ an
  • Lionel Scaloni (Argentina) – 3 milioane/ an
  • Marcelo Bielsa (Uruguay) – 3 milioane/ an
  • Ronald Koeman (Olanda) – 3 milioane/ an

Sursă: fincancefootball.com

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