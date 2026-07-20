Președintele FIFA, Gianni Infantino, a informat oficial asociațiile membre că instituția pe care o conduce va raporta venituri record de 15 miliarde de dolari pentru ciclul financiar 2023-2026, depășind cu mult proiecțiile inițiale stabilite înainte de startul competiției, conform The Guardian.

FIFA a luat comision și de la vânzător și de la cumpărător pentru fiecare bilet revândut

Planurile inițiale ale federației internaționale estimau încasări totale de aproximativ 11 miliarde de dolari, însă interesul uriaș public și logistica extinsă din cele trei țări gazdă au propulsat cifrele spre zone nemaiîntâlnite în istoria sportului rege.

Surse din interiorul fenomenului indică faptul că un procent semnificativ din această creștere spectaculoasă provine din pachetele de ospitalitate VIP și, mai ales, din comisioanele uriașe generate pe piața secundară de bilete.

Strategia aplicată de FIFA a fost extrem de profitabilă, încasând un procent de 15% de la cumpărător și alte 15% de la vânzător pentru fiecare tichet tranzacționat prin platforma sa oficială de revânzare.

Dimensiunea acestor sume este ilustrată perfect de prețul pachetelor de lux pentru finala de duminică din New Jersey, unde un singur bilet în zona selectă „trophy lounge” a fost listat la prețul de 34.500 de dolari de persoană.

Infantino își securizează scaunul prezidențial în ciuda controverselor din SUA

Această injecție masivă de capital vine într-un moment ideal pentru Gianni Infantino, oferindu-i o plasă de siguranță politică după o lună marcată de tensiuni logistice și controverse de arbitraj pe continentul american.

Cea mai mare nemulțumire a venit din partea federațiilor europene, iritate de percepția că forul mondial a cedat presiunilor politice venite din partea lui Donald Trump în cazul suspendării cartonașului roșu primit de atacantul american Folarin Balogun în faza 16-imilor. Deși Comisia de Disciplină a FIFA a insistat că decizia a fost luată în mod complet independent, ecourile incidentului au continuat să provoace nemulțumiri în rândul oficialilor din Europa.

Totuși, perspectiva distribuirii unor sume mult mai mari din acest fond extins către asociațiile naționale pare să fi calmat spiritele. Infantino a primit deja peste 200 de scrisori de susținere pentru realegerea sa programată în primăvara anului viitor.

Statele Unite forțează o nouă ediție a Cupei Mondiale și un Mondial al Cluburilor

Succesul financiar colosal redeschide imediat apetitul Statelor Unite pentru organizarea marilor evenimente fotbalistice. În cadrul unei recepții oficiale desfășurate pe final de turneu, Donald Trump a confirmat public dorința fermă ca teritoriul american să găzduiască din nou o ediție a Cupei Mondiale în viitorul apropiat, transmițând un mesaj direct oficialilor prezenți să aleagă din nou SUA, dar de această dată fără implicarea Canadei și a Mexicului.

Următoarea ediție disponibilă pentru depunerea candidaturilor este turneul final din 2038, însă până atunci, oficialii de la Washington se află deja în negocieri avansate cu FIFA pentru a obține drepturile de organizare ale ediției din 2029 a Campionatului Mondial al Cluburilor.

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