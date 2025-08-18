Vasco da Gama a învins Santos cu scorul de 6-0. Neymar a fost pe teren din primul minut al acestei umilințe și a trebuit să vadă cum Philippe Coutinho a marcat de două ori împotriva gazdelor.

Neymar chora após Santos 0 x 6 Vasco. pic.twitter.com/KaRa9LAz3U — ge (@geglobo) August 17, 2025

Echipa sa este mai mult ca niciodată în criză după acest dezastru. Clasată pe locul 15, „Santásticos” are în prezent doar două puncte peste zona directă de retrogradare.

În iunie, jucătorul de 33 de ani și-a prelungit contractul până la finalul anului. Totuși, anterior fusese asociat în repetate rânduri cu o posibilă revenire în Europa – probabil și pentru a se recomanda unui club de top în perspectiva Cupei Mondiale din 2026.

De asemenea, Neymar a recurs la un gest neașteptat, după ce coechipierul său i-a făcut o farsă. Mai precis, Neymar s-a răzbunat pe coechipierul său de la Al Hilal şi de la naţionala Braziliei, Renan Lodi, după ce acesta i-a înnodat şireturile de la încălţăminte.



