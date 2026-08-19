Substanța interzisă și decizia ITIA

Proba recoltată pe 22 iunie 2026 la competiția din Spania a indicat prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei, rezultat confirmat ulterior de un laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping (WADA). Suspendarea provizorie a intrat în vigoare la data de 4 august 2026, notează AFP.

Pe durata acesteia, Kyrgios nu are dreptul să joace, să antreneze sau să participe la evenimente organizate sub egida ATP, WTA, Grand Slam sau a federațiilor naționale. Deși avea dreptul de a contesta decizia provizorie, australianul a ales să nu depună recurs.

Nick Kyrgios: „Am făcut o greșeală uriașă, nu caut scuze”

Finalistul de la Wimbledon 2022 a transmis un mesaj extins pe contul său de Instagram, în care își asumă întreaga responsabilitate pentru situația creată. Kyrgios a explicat că ultimii ani au fost extrem de dificili din cauza gravelor probleme de sănătate – inclusiv o reconstrucție la încheietură -, însă a subliniat că presiunea fizică și mentală nu justifică gestul său.

Sportivul a cerut scuze familiei, fanilor, sponsorilor și, în mod special, copiilor care îl urmăresc, exprimându-și profunda dezamăgire față de propriile acțiuni. Kyrgios a anunțat că se va retrage din viața publică și de pe rețelele de socializare în următoarele 28 de zile, pentru a-și pune ordine în viață.

Măsura vine într-un moment critic al carierei pentru fostul număr 13 mondial, măcinat de accidentări repetate și ajuns în prezent pe locul 919 ATP, având doar câteva apariții sporadice pe teren în ultimul sezon.