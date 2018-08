Nicolae Dică, antrenorul FCSB: “Îmi place că plecăm cu şansa a doua cu Rapid Viena”

Am pregătit foarte bine jocul şi sper ca la meci să avem acea atitudine pe care mi-o doresc mereu. Trebuie să facem un meci perfect mâine pentru a obţine această calificare. Îmi place că plecăm cu şansa a doua pentru că sunt puţini care cred în noi. Eu însă am încredere mare în jucătorii mei şi cred că vom face un meci mare. E un meci important pentru clubul nostru, pentru fotbalul românesc. Nu are cum ca un jucător să nu fie implicat la un asemenea meci. Mi-aş dori ca suporterii să vină şi să încurajeze jucătorii orice s-ar întâmpla pentru că suntem o echipă ofensivă care poate să marcheze 2-3 goluri în decurs de10-15 minute. Mi-aş dori ca ei să fie lângă noi pentru că jucătorii vor da totul ca să ne calificăm”, a afirmat tehnicianul.

„Andrei Ivan (n.r. – atacantul român al formaţiei Rapid Viena) are o calitate foarte bună, viteza. În ultimul lor meci de campionat a jucat ca număr 9. Cred că mâine el va juca însă în partea stângă pentru că a mai făcut-o la Rapid Viena. Pe tranziţia pozitivă adversarii sunt foarte buni. Trebuie să nu le dăm şansa să plece pe acele contraatacuri rapide pentru că au viteză bună de la mijloc în sus. Tranziţia negativă trebuie să o facem foarte bine, să avem acea reacţie după pierderea mingii, să recuperăm cât mai repede în jumătatea adversă şi să punem presiune pe ei. Dacă vom face aceste lucruri atunci cu siguranţă vom realiza un rezultat mare. Trebuie să intrăm pe teren şi să dăm totul până la ultimul fluier al arbitrului. Doar aşa putem să ne calificăm”, a adăugat Dică.

Având în vedere absenţa lui Cristian Bălgrădean, antrenorul speră ca portarul Andrei Vlad să nu se accidenteze pentru a nu fi nevoit să îl folosească pe Valentin Slabu, jucător de doar 17 ani. „Eu sper să nu conteze absenţa lui Bălgrădean. Andrei Vlad a intrat la meciul cu FC Viitorul şi la scorul de 2-1 a avut o intervenţie foarte bună. Este un jucător cu un caracter puternic, avem mare încrede în el şi cu siguranţă va face un joc bun mâine seară. Sper să nu avem ghinion şi să se accidenteze şi Vlad”.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 21,30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Rapid Viena, într-o partidă contând pentru manşa secundă a play-off-ului Europa League. În meciul tur, Rapid Viena s-a impus cu scorul de 3-1.