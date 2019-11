De Ciprian Iana,

Fără nici o șansă de calificare directă la Euro 2020 înaintea partidei de la Madrid, tricolorii au fost ”jaloane” pentru naționala iberică.

Nemulțumit de scor, dar mai ales de felul în care coechipierii săi au abordat acest meci, Nicușor Stanciu a răbufnit, la finalul partidei.

”Pentru o calificare, e nevoie de multă muncă și de ce nu am făcut până acum. Dacă nu alergăm 90 de minute și nu ne batem pentru fiecare minge, e greu să ne calificăm, indiferent de adversar. Când vii la națională nu trebuie să faci totul de unul singur. Echipa primează, ea este cea mai importantă. Nu contează cine marchează, cină dă pase de gol, cine driblează”, a spus Stanciu pentru Pro TV.

Mijlocașul de 26 de ani a adăugat: ”De acum încolo ne va fi foarte greu cu orice națională dacă nu vom înțelege asta. Oricât de talentați sau mari dribleuri suntem, dacă nu te sacrifici pentru echipă, nu poți câștiga”.

Fotbalistul a conchis, supărat: ”Asta este realitatea! Am ajuns în lumea a treia a fotbalului. Am fost în urna a patra, am plecat cu șansa a patra… Noroc că am tratat cu seriozitate Liga Națiunilor. Acum mai avem o șansă și ar fi păcat să nu profităm de ea”.

România mai are o șansă de calificare la Euro 2020 prin Liga Națiunilor, unde va juca în play-off-ul competiției cu Islanda sau cu Scoția, pe 26 martie 2020, în deplasare.

