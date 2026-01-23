Novak Djokovic evolua deja pe terenurile de la Melbourne Park într-o perioadă în care Carlos Alcaraz și Jannik Sinner erau încă copii foarte mici.

Privind retrospectiv, este remarcabil faptul că sârbul, spaniolul și italianul concurează astăzi în aceeași eră, la niveluri similare, luptând pentru titluri importante și pentru poziții de top în clasamentul ATP.

Această diferență de generații a fost însă transpusă într-o ilustrație care a stârnit controverse. Un fan i-a oferit lui Djokovic, după meciul din turul doi, un tricou pe care sportivul sârb este reprezentat ținându-l în brațe pe „micuțul” Carlos Alcaraz și de mână pe „puștiul” Jannik Sinner.

Imaginea ar fi avut scopul de a sublinia diferența de vârstă dintre cei trei, Djokovic fiind cu aproximativ 14 ani mai în vârstă decât Sinner și cu 16 ani peste Alcaraz.

Deși unii au considerat ideea creativă și amuzantă, alții au perceput-o ca fiind jignitoare. Fotografia a fost descrisă drept „Novak, ca tată al bebelușilor Sinner și Alcaraz”, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Comentariile au variat de la „Bizar”, „Genial”, „Un nou nivel de venerație” sau „Fenomenal”, până la critici dure precum „Este umilitor” sau „Cine a făcut asta ar trebui arestat”.