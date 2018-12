O vicecampioană olimpică la natație își caută bărbat pe site-uri de matrimoniale!

Sharon are trei copii din trei mariaje anterioare, dar a ajuns să-și caute noua dragoste pe site-uri de matrimoniale, a dezvăluit tabloidul britanic 'The Sun'

Venerabila doamnă Davies a fost dată de gol de apropiați.

La informațiile de bază despre ea, fosta vicecampioană olimpică, dar și bronz la Campionatul European din 1977, plus două medalii de aur la Jocurile Commonweath, pretinde că are 45 de ani bătuți pe muchie. Arată bine, oricum!

Sharon s-a descris ca „o fire sportivă care iubește călătoriile, filmele și mâncărurile delicioase” și spune că vrea să întâlnească pe cineva cu care ar putea „avea aventuri”.

