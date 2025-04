Prima oară în România

Libertatea: Mister Skalde, bine ați venit în România. Întrebarea clasică despre cum vi se pare competiția, organizarea?

Jarrod Skalde: Totul e OK bine pus la punct. Mai puțin rezultatele noastre! Dar mai sunt 3 meciuri…

– Care este obiectivul pentru această competiție?

– Toate turneele sunt importante, chiar dacă țelul nostru cu bătaie lungă este Olimpiada de iarnă de anul viitor. Am în lot niște băieți tineri, pe care i-am adus ca să câștige mai multă experiență, să se dezvolte, să progreseze. Evident, obiectivul aici este să câștigăm orice meci putem și să ne menținem în Divizia 1A.

Ultima prezență niponă la JO este în 1998. Ca o paralelă, România a fost prima și ultima dată în Grupa Mondială în 1977, iar la Olimpiadă – din 1980.

– În trecut, mulți japonezi cu origini canadiene se regăseau în lot. Acum îl aveți doar pe Jiei Halliday. E o strategie de promovare jucătorilor autohtoni sau doar o coincidență?

– Nu, cred că doar regulamentele s-au schimbat, se obține cetățenia ușor în Europa. Noi ne dezvoltăm intern. Dar avem și 3 jucători în America, doi sunt în Italia, Hirano a jucat în liga secundă din Germania.

Oricine poate câștiga acest turneu. Polonia, care a coborât din prima divizie, este puternică. Ucraina, care promovat din Divizia 1B, este o echipă foarte bună. România, Italia și Marea Britanie, am jucat cu ele și campionatul de anul trecut. Nu cred că există o favorită clară la accederea în Grupa Mondială.

– Ați mai fost vreodată în România?

– Sunt pentru prima dată aici. Este frumos, ospitalitatea e la ea acasă, cazarea excelentă, mâncarea bună…

Globetrotter: 29 de echipe, 7 țări!

– Vă întrebam de România, fiindcă sunteți un globetrotter, ați jucat la atâtea echipe, practic la un pas de Guinness Book! N-ați ajuns și pe aici…

– Știam câte ceva despre România de la maghiarul Daniel Koger. L-am avut jucător când antrenam la Cincinnati Cyclones.

Jarrod Skalde a jucat la 29 de echipe din 3 ligi nord-americane (9 echipe în AHL, 8 din NHL și 7 în IHL) și 6 țări (SUA, Canada, Elveția, Suedia, Slovenia/Austria și Japonia), într-o carieră care s-a încheiat în 2008, după 22 de ani.

Jarrod Skalde, cu fața, în tricoul lui San Jose Sharks, în duel cu Ian Laperriere, într-meci cu Los Angeles Kings. Foto: Profimedia

– Să vorbim despre cariera dv., mai ales că ați fost ales într-un draft, cel din 1993, când suedezul Mats Sundin a fost nr. 1, mai erau în față cehul Bobby Holik și portarul german Olaf Kolzig, iar dv., pe 26. în fața lui Ted Drury or Adam Foote.

– Știi, de fapt, în sinea mea credeam că voi fi pe 10-11, nu pe 26!

„Eram tânăr și credeam că voi juca pentru totdeauna la Devils, chiar am vrut să-mi fac un tatuaj”

– Este adevărat că ați vrut să vă faceți un tatuaj cu sigla celor de la New Jersey Devils, cei care v-au ales?

– Da, a fost mai mult o joacă, era tânăr, credeam că voi fi „diavol” for ever și eu să arăt loialitate. Până la urmă, n-am mai făcut desenul. Deși am câteva tatuaje, nu e și Devils. Sincer, cum au spus, ar fi trebui să am 29 de tatuaje, dacă-mi făcea cu toate echipele pentru care am jucat. Ha-ha-ha! este așa o onoare să fii draftat și să fii cu tot timpul.

E o probabilitate foarte mică să începi într-un loc și să termini în același loc. În cazul meu au fost multe, multe locuri și foarte multe timpuri.

– Vă amintiți primul gol în NHL?

– A fost foarte frumos, ceva special, am marcat golul victoriei în poarta lui Mike Richter, în Madison Square Garden, una dintre cele mai mari arene din lume. și capitala mondială a entertainment-ului. Sunt încă vii în memorie acele momente…

De la Chelios, Modano și Brodeur, la Bill Houlder și Mike Craig

– Care sunt cei mai buni 3 adversari cu care v-ați confruntat?

– Trece așa: Chris Chelios, Mike Modano, Scott Stevens. Și Martin Brodeur, marele portar canadian, un „zid”, l-am avut în față când am jucat în ligile minore

– Dintre coechipieri?

– Billy Holder, Dave Lowry, Todd Gill, Mike Craig. Cu ei am cele mai frumoase amintiri din hocheiul profesionist.

– Am citit despre numele copiilor dv…

– Nu eu sunt „de vină”, ci Erin, soția mea! Pe fiica mea o cheamă True, are 26 de ani. Fiul meu e Skate, 21 de ani. Joacă hochei în Italia, la Merano.

– Adică „Adevăr” și „Patină”, în românește.

– Așa, dacă zici tu!

Jarrod Skalde, antrenorul Japoniei, privind înainte cu mânie. Foto: IIHF.com

Antrenorul principal i-a molestat soția. El era „secund”

În 2020, Jarrod și Erin Skalde i-au dat în judecată pe cei de la Pittsburgh Penguins în urmă cu aproape un an la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Mijlociu din Pennsylvania, susținând că Clark Donatelli, fostul antrenor principal de Wilkes-Barre/Scranton a molestat-o ​​pe Erin în timpul unei deplasări din 2018, relata CBC. Jarrod era „secund”. Echipa este afiliată a echipei din NHL.

În proces, familia Skalde a susținut că Donatelli a agresat-o sexual pe Erin Skalde de două ori, în noiembrie 2018. Acesta ar fi făcut avansuri sexuale nedorite, i-a ridicat cămașa și i-a atins sânii, iar apoi, în spatele unei mașini, cu soțul ei pe scaunul din față, fără să știe ce s-a întâmplat, i-a pus mâna pe pantaloni și i-a atins părțile intime, în ciuda eforturilor ei de a-l opri.

Se presupune că Donatelli a trebuit să o fi agresat inițial pe Erin Skalde după o cină în timp ce era separată pentru scurt timp de Jarrod, care era plecat pentru a aranja transportul la hotel pentru echipă.

Cei doi soți au susținut, de asemenea, că fostul mare jucător Bill Guerin, care era director general pentru Wilkes-Barre/Scranton și asistentul director general de la Penguins la acea vreme, i-a cerut lui Jarrod să păstreze în tăcerea în cazul Donatelli și că clubul l-a pedepsit pe Skalde pentru raportarea atacului și, ulterior, sub pretextul pandemiei, a fost îndepărtat.

Avocatul familiei a explicat faptul că acest caz nu a fost raportat imediat la poliție „din cauză că nu au experimentat niciodată un astfel de atac și nu erau siguri ce să facă”.

„Cazul este închis, n-aș vrea să mai comentez despre asta”, a spus Jarrod Skalde, la Covasna.

Pentru noi, e ceva de domeniul trecutului. A fost regretabil, dar s-a terminat!

Cum s-a îndrăgostit de Japonia

– Globetrotter, globetrotter, dar cum ați ajuns în Japonia?

– A fost un meci de NHL organizat în Japonia, la Tokyo, în 1998. Eram la San Jose Sharks, am jucat cu Calgary Flames, cred că am pierdut, 3-5. A fost prima mea vizită în Japonia și pur și simplu m-am îndrăgostit de țară. Am stat atunci cam o săptămână și a fost uimitor. Când m-am întors, i-am spus soției mele…

– Și aproape 10 ani mai târziu ați semnat!

– Da, în 2006, am jucat un sezon pentru Oji Eagles. Ne-a plăcut timpul petrecut în Japonia și mi-am dorit dintotdeauna să mă întorc în hochei, să lucrez cu federația japoneză și a apărut acest job. Sunt foarte încântat să antrenez această echipă. Este o mare onoare și un privilegiu.

„Sincer, nu am crezut niciodată că cineva se va apropia de ceea ce a făcut Wayne Gretzky, dar rusul Ovecikin e mașină de goluri”

– Ultima întrebare, ce părere aveți despre performanța grozavă a lui Aleksandr Ovecikin, care a doborât recent recordul istoric de goluri în NHL al lui Wayne Gretzky? Rușii au politizat performanța, titrând propagandistic că „a fost o reușită contra NATO”.

– Știți, e amuzant, pentru că eu crescut ca fan Gretzky. Avem postere cu Gretzky în camera mea. Sincer, nu aș fi vrut să văd acel record doborât! Oricum, e minunat pentru hochei și când îl ai pe cel mai mare jucător din lume, canadianul Wayne Gretzky. Nu m-am gândit niciodată că Ovecikin va ajunge aici, e „mașină de goluri!”.

Sincer, nu am crezut niciodată că cineva se va apropia de ceea ce a făcut Wayne Gretzky, dar Ovecikin continuă să marcheze, să marcheze, să marcheze… Nu s-a oprit încă…

– Îl putem separa pe Ovecikin de liderul rus Vladimir Putin, cu care are relații apropiate?

– Știți cum este acum, în această situația cu războiul din Ucraina, totul este politizat!

Jarrod Skalde și reporterul Libertatea

