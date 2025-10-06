Echipa pregătită de Laszlo Balint a controlat partida de la început până la final.

Andrezinho a deschis scorul încă din minutul 6, reușind primul său gol în Superligă, iar Lameira a înscris o „dublă” în minutele 40 și 45+1, ambele goluri fiind rezultatul unor centrări precise trimise de Andrei Ciobanu.

Metaloglobus a avut șansa să reducă din diferență în minutul 43, însă Dragoș Huiban a ratat un penalty, șutul său fiind respins de portarul Dur-Bozoancă.

În repriza secundă, Oțelul a continuat să domine jocul, iar Bordun a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 75, cu un șut precis din interiorul careului.

Prin această victorie, Oțelul Galați adună trei puncte importante și se apropie la doar două puncte de zona play-off-ului, în timp ce Metaloglobus București rămâne pe ultimul loc al clasamentului, cu doar trei puncte și fără nicio victorie în actualul sezon.

