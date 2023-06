„La cum a arătat situația în momentul în care am preluat echipa n-am îndrăznit să mă gândesc la promovare. Dar a fost un moment când am simțit că putem realiza lucrul acesta”, spune Burcă.

„A fost un act de curaj din partea mea”

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Burcă a explicat motivele pentru care a ales funcția de „principal”.

„Propunerea lui Dinamo a venit într-un moment atât de complicat, am stat mult pe gânduri până când am luat decizia. Puteam să mă curăț, dar a fost ceva în adâncul sufletului meu care mi-a spus, dincolo de orice putea să-mi spună mintea sau rațiunea, că ăsta e momentul, că trebuie să dai o mână de ajutor”, recunoaște acesta.

Iar startul pe banca tehnică a fost de coșmar și erau pe locul 16 după 7 etape. „A fost un act de curaj din partea mea și suporterii au simțit asta, având clemența lor în debutul de campionat, când lucrurile nu erau atât de bune”, a mai spus Burcă.

Dinamo este echipa copilăriei mele! Iar ceea ce se întâmplă în copilărie nu poate fi înlocuit cu absolut nimic. Am crescut la Slatina, dar de mic făceam parte dintr-un grup de băieți care venea în mod regulat la meciurile lui Dinamo de la București. Ovidiu Burcă, antrenor Dinamo:

„În Liga 1 și pentru mine o să fie o luptă”

Știind foarte bine că rezultatele îl demit pe un antrenor, Burcă știe unde a făcut diferența:

„După fiecare meci aveam senzația că am mai pus o cărămidă, până când am simțit că am urnit lucrurile. Vă spun sincer că n-am avut niciun moment, nicio secundă în minte ideea de a renunța! Venisem acolo și știam că începutul o să fie imposibil”.

După o promovare nesperată și trei zile de petreceri, Dinamo a intrat în vacanță.

„Acum trebuie să mă uit atent la ce mă va aștepta în Liga 1, pentru că este un nivel pe care eu l-am văzut doar din înaltul tribunei, niciodată n-am fost implicat acolo. Și pentru mine o să fie o luptă. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și trebuie să ne organizăm extrem de bine”, a mai spus tehnicianul de 43 de ani.

Precizând că „Dinamo a renăscut din propria cenușă, doar datorită acestei iubiri incredibile pe care suporterii au avut-o. Și nu doar iubire, ci și sprijin financiar concret”.

Sunt gata să înceapă treaba

Dinamoviștii au terminat vacanța, iar pe 15 iunie vor face vizita medicală și primul antrenament, la baza de la Săftica. Pe 26 iunie „câinii” vor pleca în Slovenia, pentru cantonamentul de vară, unde vor avea trei meciuri amicale.

Primul meci amicale e pe 28 iunie cu Nk Aluminij (nou-promovată în prima ligă din Slovenia), pe 2 iulie cu Zalaegerszegi Te (locul 9 din prima ligă a Ungariei), iar pe 5 iulie cu echipa antrenată de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev (locul 4 din prima ligă a Ucrainei).

În weekendul 15-16 iulie este programat startul noului sezon de Liga 1.

