Patinatorul de origine franceză Luc Economides, 27 de ani, va reprezenta România în competițiile internaționale începând din martie 2027, anunță FR de Patinaj, care își propune să construiască o echipă competitivă în perspectiva Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2030.

Anunțul a fost făcut deja public de Luc Economides și de antrenorul său, Florent Amodio, pe conturile acestora de Instagram.

În această săptămână, sportivul revine la București pentru continuarea și finalizarea mai multor demersuri legate de trecerea sa sub culorile României.

Luc Economides vine cu experiența competițiilor de cel mai înalt nivel. A reprezentat Franța la Campionate Europene și Mondiale și a concurat în circuitele ISU Grand Prix și Challenger Series.

Are un personal best internațional de 236,87 puncte, iar în sezonul 2023/ 2024 s-a clasat pe locul 15 la Campionatele Europene și pe locul 21 la Campionatele Mondiale.

În prezent, Luc se pregătește la Vaujany, în cadrul Amodio Figure Skating Academy, sub îndrumarea lui Florent Amodio și Dmytro Ignatenko.

Florent Amodio este unul dintre numele importante ale patinajului artistic francez al ultimelor decenii: campion european în 2011, vicecampion european în 2013 și medaliat cu bronz european în 2012, de patru ori campion al Franței și câștigător al Finalei Junior Grand Prix. A reprezentat Franța la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, Vancouver 2010 și Soci 2014, iar după încheierea carierei competiționale și-a continuat parcursul în patinaj ca antrenor, dezvoltând propria academie la Vaujany.

Federația urmărește dezvoltarea unei structuri competitive în cât mai multe dintre disciplinele patinajului artistic. În dans pe gheață, Maite Van Mulders și Tudor Dominic Andrei se află deja în atenția Federației pentru această construcție.

Luc este un sportiv cu experiență la cel mai înalt nivel internațional și venirea lui alături de România este un pas foarte important pentru noi. Dar proiectul este mai mare decât un singur nume. Vrem să construim o echipă, să dezvoltăm fiecare probă în care avem potențial și să ajungem în 2030 în situația de a lupta pentru cât mai multe calificări individuale și, da, inclusiv pentru calificarea României în concursul olimpic pe echipe”, a declarat Maria Coroamă, șefa Federației Române de Patinaj.