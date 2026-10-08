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Valul de COVID-19 aduce simptome digestive și complicații de sezon. Atenție la capcana testelor ieftine comandate online!

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
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Covid un nou val
Eprubete cu teste pentru Covid tinute de in maini protejate cu manusi. Foto: Envato
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România se confruntă cu o creștere a cazurilor de COVID-19 în plin sezon al virozelor respiratorii. Deși majoritatea formelor sunt ușoare la tineri, valul actual aduce simptome digestive neobișnuite, complicații neurologice, ORL sau oftalmologice. Libertatea a stat de vorbă cu medici infecționiști, pediatri, specialiști ORL, oftalmologii și farmaciștii despre situația din spitale, despre felul în care trebuie interpretate simptomele și despre testare.

Cuprins:

Medicii infecționiști avertizează: „Avem mai multe cazuri decât anul trecut, dar formele sunt predominant ușoare”

Cazurile de COVID-19 s-au înmulțit comparativ cu sezonul precedent, însă internările rămân concentrate pe categoriile vulnerabile, avertizează medicii infecționiști.

Dr. Virgil Musta, medic primar boli infecțioase la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, confirmă că presiunea pe spitale este în creștere, deși tulpina circulantă nu provoacă daune majore la persoanele fără comorbidități: „Avem într-adevăr prezentări cu cazuri de COVID, în special la persoane în vârstă, deoarece acestea au factori de risc unde evoluția poate fi mai severă. Marea majoritate a cazurilor sunt date de tulpini care creează forme ușoare de boală, nu severe. Anul acesta s-au prezentat în ambulanță mai multe cazuri decât anul trecut. Nnu toată lumea s-a internat, majoritatea au primit recomandare de izolare și tratament la domiciliu”, a explicat dr. Virgil Musta.

Referitor la complicații, dr. Musta subliniază că cele mai importante rămân în sfera neurologică: „Printre cele mai importante complicații sunt cele neurologice, neuropatii cauzate de infecția COVID în așa-numitul sindrom post-COVID. Pentru cazurile internate avem tratament antiviral specific.”

La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, dr. Cristina Popescu confirmă aceeași tendință clinică: „Am avut prezentări, dar nu în forme foarte severe până acum. Începe să mai apară și cazuri de COVID”, a spus dr. Cristina Popescu, medic infecționist.

Dr. Ilinca Coman, medic pediatru: „I se face testul fiecărui copil la urgență, dar e frecvent negativ.”

În spitalele de copii, triajul se face cu rigurozitate, însă testarea rapidă antigen iese de cele mai multe ori negativă. Dr. Ilinca Coman, medic pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Curie”, explică faptul că micii pacienți ajung la spital cu manifestări respiratorii sau digestive obișnuite și sunt testați pe loc: „Noi le facem tuturor copiilor testul, dar este frecvent negativ. Ca orice viroză, COVID-19 poate face complicații: conjunctivite, rinoadenoidite, adică se poate suprainfecta bacterian. Nu pot să spun că e o formă mai neobișnuită, tratamentul rămâne simptomatic, iar antibiotic dăm doar dacă apar suprainfecții, cum ar fi o pneumonie.”

Otitele și sinuzitele sunt consecința nasului înfundat

Zvonurile apărute în rândul pacienților privind tulpini de COVID-19 care ar ataca direct urechile sau căile respiratorii superioare sunt demontate de specialiști. Dr. Loredana Mitran, medic primar ORL la Spitalul Elias, precizează că otitele sau sinuzitele apărute după un episod viral sunt reacții mecanice normale ale inflamației din nas:„Orice virus care produce o obstrucție în sfera ORL duce la aceste simptome. Sunt complicația unui nas înfundat! Ce am avut într-adevăr specific în pandemia de COVID a fost atingerea nervilor pe gust și miros (viroze cu tropism neuronal). Că face o otită sau o sinuzită, se întâmplă la orice adenovirus. Nu este o tulpină nouă atipică.”

Experiența oftalmologilor în Urgență: mai multe conjunctivite din sezonul rece

Spre deosebire de temerile apărute în rândul populației privind o posibilă complicație gravă oculară asociată noului val de coronavirus, medicii oftalmologi clarifică contextul clinic.

La Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu” (Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Lahovari”) din București, dr. Florin Zamfiroiu, medic primar oftalmolog, explică faptul că numărul ridicat de conjunctivite este specific sezonului rece și nu indică o legătură directă cu COVID-19: „Avem permanent, în sezonul rece, mulți pacienți cu conjunctivite virale sau bacteriene. Din circa 200 de prezentări pe zi la camera de gardă, un sfert (în jur de 50) sunt conjunctivite. Nu au legătură dovedită cu COVID-19, nouă nu ne-a spus niciun pacient că are COVID și nici nu facem teste de COVID la oftalmologie. Sezonul rece aduce conjunctivite date de adenovirusuri.”

Pentru a lămuri cum poate afecta totuși SARS-CoV-2 suprafața oculară, dr. Ioana Mădălina Ionaș, medic specialist oftalmolog la Clinica Bine, detaliază manifestările și conduita terapeutică: „Orice viroză respiratorie poate să fie însoţită de conjunctivită virală, inclusiv infecţia acută cu SARS-CoV-2. Apare, de obicei, în faza acută a infecţiei şi se manifestă cu ochi roşu, lăcrimare şi secreţie apoasă. Unii pacienţi pot avea senzaţie de corp străin, usturime, sensibilitate la lumină. Frecvenţa propriu-zisă a conjunctivitei asociată cu COVID nu este foarte mare (unele studii o pun la 1,1% – 3% în forme severe). Sindromul post-COVID de obicei nu se mai asociază cu conjunctivită propriu-zisă, ci cu efectele acesteia, precum sindromul de ochi uscat.”

Medicul Ionaș avertizează că trebuie mers urgent la oftalmolog, dacă vederea scade, dacă apare durere intensă, dacă sensibilitatea la lumină este foarte severă sau dacă simptomele nu trec după 2 săptămâni.

„Clinic, nu regăsim semne specifice pentru a putea diferenţia conjunctivita COVID de orice altă conjunctivită virală. De regulă, este mai uşoară şi mai scurtă şi nu s-au evidenţiat cazuri cu complicaţii la nivelul corneei. Nu există secreţie purulentă, galbenă, cu ochi care se «lipesc», această secreţie indicând o suprainfecţie bacteriană care trebuie reevaluată de un medic”, a explicat dr. Ioana Mădălina Ionaș.

În privința tratamentului, „nu există tratament specific, cel mai de ajutor sunt lacrimile artificiale, compresele reci şi igiena bună a mâinilor. Nu s-a dovedit că tratamentul cu antiinflamatoare sau antivirale local grăbeşte vindecarea, iar antibioticele sunt utile doar dacă avem suprainfecţie bacteriană. Dacă ochiul uscat persistă post-COVID, se aplică tratament hidratant sub formă de picături sau unguente”, a spus dr. Ionaș.

Anda Vija, farmacistă: Oamenii tratează COVID ca pe o viroză obișnuită

Din perspectiva farmaciilor de comunitate, comportamentul populației s-a schimbat radical. Anda Vija, farmacist, arată că mulți pacienți nu se mai gândesc la COVID-19 atunci când au stări de rău:„Au început să apară cazurile de COVID și unele merg destul de mult pe zona digestivă, iar oamenii nu se gândesc că ar putea fi COVID. Au o febră mare și constantă care persistă, abia asta le dă de bănuit. Doar 20–30% dintre cei cu simptome se mai testează, lumea s-a relaxat și o tratează ca pe o viroză obișnuită”, a atras atenția Anda Vija, farmacist.

Farmacistul avertizează și asupra calității testelor folosite acasă:„Un test simplu COVID costă în jur de 15 lei, iar unul mixt (COVID + Gripă A/B) este între 20 și 30 de lei. Recomand cumpărarea din farmacii autorizate, deoarece condițiile de depozitare contează enorm. Am avut cazuri în familie cu teste cumpărate ieftin de pe internet care au ieșit negative, dar testul din farmacie s-a pozitivat imediat, pentru că reactivul celorlalte fusese alterat de căldură.”

70.000 de cazuri de COVID în 2024

Datele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată pentru anul 2024 astfel:

  • Au fost raportate 69.544 de cazuri de COVID-19 (ceea ce corespunde unei rate a incidenței de 365%000) și 507 decese (o rată a mortalității de 3%000 și o rată a fatalității de 0,7%).
  • Tendință de scădere față de 2023: incidența cazurilor a scăzut de aproape 3 ori, rata mortalității s-a redus de peste 2 ori, iar rata fatalității a scos o diminuare de 0,3%.

În ciuda scăderii severe a cazurilor critice, INSP recomandă izolarea la domiciliu la apariția simptomelor respiratorii sau digestive accentuate, purtarea măștii în spațiile aglomerate și la spital, precum și prezentarea la medicul de familie pentru categoriile cu risc crescut (vârstnici, bolnavi cronici).

„În momentul când au o simptomatologie manifestată prin febră, dureri de mușchi, de oase, dureri de cap, chiar dureri de gât, este bine ca pacienții să se prezinte la medicul de familie sau într-un serviciu de urgență unde pot fi testați și să urmeze recomandările medicale. Este important ca și în acest an să se respecte regulile de igienă: purtarea măștii în spațiile aglomerate — mai ales dacă este o persoană cu factori de risc —, evitarea zonelor aglomerate, o igienă foarte bună a mâinilor și izolarea la domiciliu în cazul în care este confirmat pozitiv”, a concluzionat dr. Virgil Musta, medic primar boli infecțioase.

În luna martie 20206 a fost identificată o nouă variantă Covid, în 25 de state, din SUA. Prezența noii variante a fost confirmată și în Marea Britanie, fiind monitorizată atent de către Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA). La nivel internațional, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inclus oficial tulpina BA.3.2 în categoria „variantelor aflate sub monitorizare”.

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Tags: medicamente boli virus Coronavirus COVID-19 medici
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