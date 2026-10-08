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Bucureștenii se sufocă sub un miros insuportabil de gunoi și ars. Oamenii, disperați, stau cu geamurile închise și cer răspunsuri: „Este revoltător! Ce respirăm?”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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București, România 7 ianuarie 2025 Emisii de la un coș de fum înalt între blocuri de apartamente din București
Bucureștenii se sufocă sub un miros insuportabil de gunoi și ars. Oamenii, disperați, stau cu geamurile închise și cer răspunsuri. Imagine cu caracter ilustrativ. SUrsp foto: Shutterstock
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Un miros puternic de gunoi în putrefacție și ars a fost reclamat miercuri seară, 7 octombrie, în mai multe zone din București. Problema a fost semnalată și redacției Libertatea de un cititor din sectorul 5, care spune că mirosul a pătruns în locuință și a persistat ore întregi. Pe Reddit, bucureșteni din mai multe cartiere povestesc că nu mai pot ține geamurile deschise și cer autorităților să verifice ce se întâmplă cu aerul pe care îl respiră.

Cuprins:

„Mirosul a intrat în casă și persistă”. Sesizare primită de Libertatea

O locuitoare din zona Șoselei Sălaj, sectorul 5, a contactat redacția Libertatea după ce, miercuri seară, mirosul de afară a devenit, potrivit acesteia, aproape imposibil de suportat. Femeia descrie un amestec de gunoi în putrefacție, materie organică degradată și ceva ars. Spune că trebuie să își acopere nasul atunci când iese afară și că nici în locuință nu poate scăpa de miros.

„Am intrat în casă de aproximativ două ore și încă simt mirosul. A intrat în locuință și persistă”, ne-a transmis cititoarea.

Aceasta susține că problema se repetă de mai multe seri, mai ales după lăsarea întunericului, și că a făcut deja sesizări către autorități.

„Cum este posibil ca într-o capitală europeană, oamenii să ajungă să își acopere nasul când ies afară și să își închidă geamurile pentru că aerul miroase în asemenea hal?”, mai întreabă bucureșteanca.

Cea mai mare îngrijorare a sa este legată de calitatea aerului și de eventualele efecte asupra sănătății.

„Ce respirăm?”, este întrebarea pe care o adresează autorităților.

Cititoarea precizează că nu poate afirma că aerul este toxic, deoarece nu dispune de măsurători care să demonstreze acest lucru, și tocmai de aceea cere verificări urgente în timpul episoadelor de miros puternic, nu a doua zi, când problema ar putea să fi dispărut.

Reclamații din mai multe sectoare ale Capitalei. „A doua seară când nu pot lăsa geamul deschis”

Situații asemănătoare au fost semnalate și de alți locuitori ai Capitalei, într-o discuție de pe Reddit intitulată „Iar pute în București”. Persoana care a deschis discuția locuiește în sectorul 3 al Capitalei și spune că este a doua seară la rând în care nu poate ține geamurile deschise din cauza mirosului. În comentarii, mai mulți bucureșteni descriu un miros de gunoi ars, plastic ars sau ouă stricate. Un locuitor din sectorul 2 spune că mirosul apare seara și persistă uneori până dimineața.

„Miroase a ceva foarte greu, sulfuric, care îmi dă iritație pe trahee de pe la 7 seara. Ieri-noapte la fel, și mirosul a ținut până la 8-9 dimineața. Îmi e groază că vin lunile de frig și o să tot miroasă așa până în martie. Eu, din noiembrie 2025 până în martie-aprilie anul ăsta, am mirosit chestia asta, ca de gunoi foarte toxic, cam 5 zile din 7”, a scris femeia pe Reddit.

Autoarea postării inițiale i-a răspuns că și ea se confruntă cu aceeași problemă și că a sesizat deja Garda de Mediu.

„Uitasem de mirosul ăsta oribil, că nu l-am mai perceput de toamna-iarna trecută, cred, dar de ieri a început iar. Simt că nici nu pot respira, mi se usucă gâtul și mă ia cu dureri de cap. Mirosul în sine îmi dă o stare așa nașpa că îmi vine să plâng. Tocmai ce am scris un mail la Garda de Mediu, dar crezi că o să îl bage cineva în seamă?”, a scris aceasta.

Din sectorul 6 au venit alte reclamații.

„Și în S6 pute a ars”, scrie un utilizator.

O altă persoană, din zona Valea Cascadelor, susține că mirosul a fost foarte puternic două seri consecutive și că nu a putut ține geamul deschis.

„Și aseară, pe Valea Cascadelor, a mirosit groaznic. A doua seară la rând când nu am putut ține și eu geamul deschis. Nu pot să înțeleg cum autoritățile pot fi absente la scenarii sinucigașe”, a reclamat acesta.

Reclamații au apărut și din Bucureștii Noi, dar și din sudul Capitalei, unde un utilizator spune că a simțit miros de plastic ars. Nu toți participanții la discuție confirmă însă problema. Unii spun că nu au simțit nimic neobișnuit în zonele în care s-au deplasat.

Bucureștenii au început să trimită reclamații autorităților

Nemulțumiți că episoadele se repetă, mai mulți locuitori spun că au sesizat Garda de Mediu, primăriile și Direcția de Sănătate Publică. Un utilizator Reddit povestește că a trimis reclamații către mai multe instituții după ce, în drum spre casă, mirosul i-a provocat greață. Alți bucureșteni îi îndeamnă pe cei afectați să facă același lucru, sperând că un număr mai mare de sesizări va determina autoritățile să intervină.

„Am trimis sesizare la Garda Națională de Mediu, dar poate ar trebui să trimitem mai mulți, să le invadăm adresele de e-mail, poate așa o rezolvă”, a scris un alt utilizator.

Cititoarea care a contactat Libertatea solicită verificări făcute în special seara, când susține că mirosul devine insuportabil. Aceasta vrea să afle de unde provin mirosurile, ce substanțe se găsesc în aer în timpul acestor episoade, dacă există depășiri ale limitelor legale și dacă locuitorii sunt expuși vreunui risc pentru sănătate.

Peste 1.300 de sesizări în august. Garda de Mediu a indicat două posibile surse ale mirosurilor

Nu este prima dată când bucureștenii reclamă asemenea situații. În 17 și 18 august 2026, Garda Națională de Mediu a primit peste 1.300 de sesizări privind mirosuri puternice resimțite în București și Ilfov, cele mai multe provenind din sectorul 4 și din sudul și sud-estul Capitalei. Au urmat 55 de controale la operatori economici care desfășoară activități ce pot produce mirosuri neplăcute.

În raportul prezentat pe 3 septembrie, Garda de Mediu a indicat două surse probabile, și anume depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare Glina. La Vidra, inspectorii au constatat probleme privind captarea gazelor rezultate din descompunerea deșeurilor. Operatorul a fost amendat cu 40.000 de lei și a primit 11 măsuri de conformare.

La stația de epurare Glina, comisarii au raportat deficiențe legate de tratarea aerului, gestionarea nămolului și a biogazului. În total, verificările au dus la amenzi de 795.000 de lei, trei sistări de activitate, o sesizare penală și confiscarea unui utilaj.

Apa Nova București, operatorul stației de epurare Glina, a respins însă concluziile privind legătura dintre activitatea stației și mirosurile reclamate în august. Compania a susținut că inspectorii nu au demonstrat această legătură prin măsurători specifice și a anunțat că va contesta sancțiunea.

Ce respiră bucureștenii și cine trebuie să verifice aerul

Reapariția reclamațiilor ridică din nou problema verificării calității aerului în perioadele în care locuitorii semnalează mirosuri greu de suportat iar oamenii vor să afle de la autorități dacă aerul pe care îl repiră este toxic sau nu.

La începutul lunii septembrie, Garda de Mediu anunța că solicită implicarea autorităților de sănătate publică în investigarea efectelor pe care episoadele de disconfort olfactiv le pot avea asupra populației. Pentru noile reclamații din 7 octombrie, nu avem încă o explicație oficială privind cauza mirosului și eventualele măsurători efectuate în zonele afectate.

Ai simțit și tu mirosul? Scrie-ne la Libertatea

Dacă ai întâmpinat aceeași problemă în București sau Ilfov, ne poți trimite informații la redactie@libertatea.ro sau subiecte.libertatea@ringier.ro, dar și pe WhatsApp, la 0729 729 000. Dacă ai primit un răspuns oficial sau deții fotografii, înregistrări ori alte documente relevante, le poți trimite redacției.

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Tags: Stiri Bucuresti apa nova Stiri Sectorul 5 - Bucuresti Stiri Sectorul 6 - Bucuresti Stiri Sectorul 3 - Bucuresti Stiri Sectorul 2 - Bucuresti Garda de Mediu
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