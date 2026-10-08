Primul nume mare de la Survivor România 2027. Cine e vedeta care negociază în secret cu Antena 1: „S-au înțeles”

Cel mai recent sezon al emisiunii Survivor România s-a văzut la Antena 1, după ce în trecut emisiunea fusese difuzată și de alte posturi TV: inițial Kanal D, apoi PRO TV.

Celebrul show de supraviețuire făcuse cifre foarte bune la postul deținut de turci, dar și la trustul de presă din Pache Protopopescu, însă PRO TV a renunțat la Survivor România, după ce îl achiziționase de la Kanal D, astfel că emisiunea a ajuns la Antena 1 în 2026.

Gabriel Tamaș a fost cel care a câștigat Survivor România 2026, reușind să se impună într-un sezon în care au mai participat nume precum Cristian Boureanu, Patricia Vizitiu, Adrian Petre, Marian Godină, Aris Eram și Călin Donca.

Acum Antena 1 pregătește de zor noul sezon Survivor România 2026, iar negocierile pentru contracte sunt în toi. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, primul nume mare contactat ar fi nimeni altul decât Adrian Mutu!

„Briliantul” a fost surprins în Pipera în timp ce lua masa alături de Vladimir Dembinski, producătorul formatului. „În mare s-au înțeles cu Adi”, au dezvăluit surse apropiate fotbalistului pentru gsp.ro.

Adi Mutu deja colaborează cu Antena 1, el fiind prezent în studioul televiziunii înaintea meciurilor echipei naționale de fotbal a României din Liga Națiunilor, alături de Gică Popescu și de prezentatorul Dan Pavel.

La finalul anului trecut, Gabi Tamaș, câștigătorul de la Survivor România 2026, care a câștigat și Asia Express 2025, dezvăluia într-un interviu acordat pentru Libertatea că și-ar dori să-l vadă pe Adi Mutu într-un show de supraviețuire.