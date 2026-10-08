Președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan, a transmis joi un mesaj ferm înaintea consultărilor oficiale cu premierul desemnat Luca Niculescu, avertizând că disciplina bugetară și încadrarea în țintele de deficit stabilite pentru anii următori reprezintă condiții nenegociabile pentru liberali.

Într-o postare pe Facebook, liderul PNL a subliniat că viitoarea formulă executivă trebuie să oprească risipa din banii publici și să evite promisiunile populiste fără acoperire, pe care le consideră o lipsă de respect față de cetățeni.

Urgențele noului Executiv și ieșirea din criza politică

Întâlnirea dintre conducerea PNL și premierul desemnat Luca Niculescu are loc la sediul central al Partidului Național Liberal, scopul declarat fiind găsirea unei soluții rapide pentru deblocarea crizei politice.

Ilie Bolojan a arătat că România are nevoie de urgență de un guvern cu puteri depline, capabil să adopte măsuri administrative pe care actualul cabinet interimar nu le mai poate gestiona prin pârghii legale.

Printre prioritățile imediate identificate de liderul liberal se numără rectificarea bugetară pentru asigurarea funcționării serviciilor publice în ultimele luni ale anului, limitarea strictă a cheltuielilor curente și pregătirea proiectului de buget pentru anul viitor.

Ilie Bolojan a punctat că instabilitatea politică a fost amplificată de acțiunile opoziției, însă rezolvarea problemelor reale ale țării depinde de menținerea cumpătării financiare, indiferent de configurația politică ce va rezulta în urma negocierilor.

Riscul dobânzilor mari și presiunea pe datoria publică

În analiza sa, președintele PNL a atras atenția asupra pericolelor financiare care pândesc România în cazul derapajelor bugetare.

Împrumuturile masive din anii anteriori, conjugate cu dobânzile ridicate la nivel internațional, au pus o presiune uriașă pe datoria publică și au crescut prima de risc a țării.

Ilie Bolojan a explicat că accesul la finanțare mai scumpă este influențat atât de contextul global tensionat - marcat de conflictul din Orientul Mijlociu -, cât și de factorii interni, precum căderea guvernului și discursul populist.

„Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice. Creșterea primei de risc pentru țara noastră reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert”, a notat Ilie Bolojan.

Fiecare procent adăugat la rata dobânzii înseamnă miliarde de lei pierdute anual, resurse financiare care nu mai pot fi direcționate către investiții esențiale în infrastructură, sănătate sau educație.

Liniile roșii ale PNL: Fără creșteri de cheltuieli și fără promisiuni populiste

Referitor la construcția bugetară, Ilie Bolojan a precizat că țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru anul 2028 sunt fixe. Singura discuție permisă în cadrul coaliției de guvernare trebuie să vizeze exclusiv instrumentele prin care aceste praguri vor fi atinse.

„Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm. Cheltuielile statului nu trebuie să crească”, a transmis Ilie Bolojan.

Liderul liberal a respins criticile venite din spațiul politic privitoare la măsurile de economisire aplicate până în prezent și a respins termenul de „austeritate sălbatică” vehiculat de adversarii politici, încadrându-l la discurs iresponsabil.