Românii plătesc tarife foarte diverse pentru apă și canalizare, în funcție de localitatea de domiciliu, iar diferențele sunt considerabile. În octombrie 2026, prețul cumulat al celor două servicii variază între 10,02 lei pe metru cub în Ploiești (furnizat de Apa Nova Ploiești) și 23,23 lei pe metru cub, fără TVA, în Călărași (Ecoaqua S.A.), conform datelor centralizate de News pe baza tarifelor valabile la 1 octombrie.

Concret, un locuitor din orașul cu cel mai mare tarif plătește de peste două ori mai mult decât unul din localitatea cu cel mai mic tarif.

Diferența, pe metru cub, ajunge astfel la 13,21 lei, iar la un consum lunar de 10 metri cubi, această diferență se traduce prin 132,10 lei, fără TVA, echivalentul a aproape 1.600 de lei într-un an.

Cel mai mic preț pentru apă și canalizare

Printre localitățile cu cele mai mici tarife cumulate pentru apă și canalizare, fără TVA, se numără:

Ploiești (Apa Nova Ploiești) – 10,02 lei/mc

București (Apa Nova București) – 10,98 lei/mc

Chiajna, Ilfov (Veolia România) – 11,05 lei/mc

Timiș (Aquatorontal) – 11,36 lei/mc

Bihor (Apă Canal Nord Vest) – 12,21 lei/mc

Cele mai mari tarife din România

La polul opus, cele mai ridicate costuri pentru aceste servicii sunt înregistrate în:

Călărași (Ecoaqua S.A.) – 23,23 lei/mc

Vaslui (Aquavas) – 21,49 lei/mc

Iași (APAVITAL) – 21,17 lei/mc

Neamț (Compania Județeană Apa Serv) – 20,72 lei/mc

Galați (Apă Canal) – 20,46 lei/mc

Costurile pentru apă și canalizare depind de mai mulți factori. Printre aceștia se numără cheltuielile de captarea, tratarea și distribuția apei, consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori deserviți, dar și investițiile necesare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii.

De exemplu, în localitățile cu rețele mai vechi sau mai extinse, costurile de întreținere pot fi semnificativ mai mari.