Sportivul francez, unul dintre cele mai strălucite figuri ale sporturilor extreme moderne, a decedat după ce a sărit dintr-un elicopter, iar parașuta sa nu s-a deschis. Pierre Wolnik a zburat controlat câteva secunde înainte de a încerca să-și deschidă parașuta.

Nu a reușit acest lucru, iar bărbatul de 37 de ani s-a prăbușit la sol, în zona localității Bossons. Trupul său a fost recuperat ulterior și transportat cu elicopterul. Autoritățile locale desfășoară o anchetă pentru a determina dacă tragedia a fost cauzată de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană.

Wolnik își făcuse un nume în lumea sporturilor extreme. El a fost încoronat campion mondial atât în ​​2022, cât și în 2024.

Federația Franceză de Parașutism i-a adus un omagiu lui Wolnik, descriindu-l ca fiind un tânăr talentat, cu un zâmbet radiant și abilități excepționale de parașutism.

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul lui Pierre Wolnik, survenit sâmbătă, 7 februarie. Operator video în cadrul echipei Franței de Discipline Artistice și dublu campion mondial de Freefly în 2022 și 2024, Pierre lasă în urmă amintirea unui coechipier a cărui prezență va rămâne pentru totdeauna în inimile celor dragi. Astăzi, întreaga comunitate a parașutismului sportiv este în doliu și aduce un omagiu unui tânăr recunoscut pentru talentul și calitățile sale umane. În numele întregii Federații, transmitem sincere condoleanțe familiei sale, celor apropiați, precum și coechipierilor, antrenorului său și membrilor echipelor Franței care au avut șansa să-l cunoască”, a transmis Federația Franceză de Parașutism.

