VIDEO | Placaj la reporterul sexy Lara Rutledge, într-un meci de fotbal american! Ce s-a întâmplat cu femeia

Meciul dintre echipele Georgia Bulldogs și UMass Minutemen (66-27), disputat pe 17 noiembrie, era desfășurare.

Iar Lara, aflată în direct, s-a trezit pusă la pământ.

Din fericire, frumoasa Lara a scăpat nevătămată.

Ulterior, ea a mulțumit tuturor celor care erau îngrijorați în ceea ce privește starea ei de sănătate prin intermediul rețelelor sociale.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though Im a Gator ? pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

— Laura Rutledge (@LauraMRutledge) November 18, 2018