O acțiune de amploare a forțelor de ordine de la nivel internațional a dus la destructurarea uneia dintre cele mai spectaculoase și periculoase rețele de hoți de pe șoselele europene, potrivit televiziunii Digi 24. Nu mai puțin de zece cetățeni români au fost arestați pe teritoriul Spaniei, în urma unei anchete transfrontaliere.

Suspecții sunt acuzați că au pus bazele unei grupări criminale specializate în devalizarea TIR-urilor chiar în timpul deplasării.

Lovitura aplicată rețelei este rezultatul direct al unui parteneriat operativ strâns între structurile judiciare din Peninsula Iberică și cele din România, cooperare determinată de mobilitatea geografică deosebită a infractorilor.

Jafuri similare s-au înregistrat și în alte țări din Europa: Italia, Germania, Marea Britanie, Franța. Potrivit anchetatorilor, metoda prin acționau suspecții se numește metoda surfer-ului.

Concret, infractorii identificau un TIR pe care voiau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau înconjurându-l cu propriile lor autoturisme.

În momentul în care erau siguri că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți trecea chiar în spatele TIR-ului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor. Imediat, hoții intrau și furau obiectele dorite după care se făceau nevăzuți.

Șoferii de TIR își dădeaua seama că au fost jefuiți în momentul în care ajungeau la destinație. Infractorii atacau exclusiv noaptea, vizând transporturile de electronice, echipamente IT sau bunuri de lux care puteau fi revândute rapid prin diverse rețele. Au fost prinși când au încercat să valorifice bunurile furate, mai multe televizoare scumpe.

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