30 de hectare de grâu și miriște au luat foc în județul Mehedinți

Un incendiu de vegetație și culturi agricole a cuprins, marți, aproximativ 30 de hectare de grâu și miriște în localitatea Gemeni, comuna Dârvari, județul Mehedinți. Flăcările, alimentate de vântul puternic și vegetația uscată, se extind rapid, iar pompierii intervin pentru a împiedica propagarea acestora spre gospodării și cimitirul din zonă.

Pompierii intervin pentru stingerea incendiului de vegetație din Mehedinți

Incendiul, care s-a extins pe o suprafață considerabilă, prezintă un risc major pentru locuințele din apropiere și pentru cimitirul din localitate.

Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență acționează pentru protejarea bunurilor și prevenirea unei tragedii, utilizând mai multe autospeciale de stingere.

„În astfel de condiții, cu temperaturi ridicate și vânt puternic, incendiile se pot dezvolta extrem de rapid, punând în pericol viața și bunurile cetățenilor”, au declarat reprezentanții ISU, citați de sursa precizată mai sus.

Locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările în locul în care are loc incendiul de vegetație

Autoritățile au transmis un apel către locuitorii din zonă să evite deplasările în perimetrul afectat și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.

Totodată, aceștia sunt rugați să anunțe de urgență 112 dacă observă noi focare de incendiu. Cauza exactă a izbucnirii focului este în curs de investigare, urmând să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor de specialitate.

Un alt incendiu a pornit de la un utilaj agricol

Sâmbătă, 4 iulie, un incendiu a distrus o combină agricolă aflată la recoltat grâu în localitatea Cearâng, comuna Punghina.

Flăcările au mistuit rapid utilajul și s-au extins la culturile agricole din cauza vegetației uscate și a condițiilor meteo nefavorabile.

Pompierii din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare au intervenit rapid pentru a limita pagubele.
„Din fericire, nu au fost raportate victime, însă utilajul a fost grav avariat”, au precizat autoritățile. Cauza declanșării focului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.

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