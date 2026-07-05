Summitul NATO din Turcia, sub presiunea economică a SUA

Summitul anual NATO, care se va desfășura pe 7 și 8 iulie 2026 la Ankara, Turcia, va avea din nou ca temă centrală dimensiunea financiară a alianței. Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a subliniat: „Washingtonul salută eforturile europene de a crește producția de apărare și de a reduce reglementările. Totuși, nu susținem limbajul protecționist care adesea însoțește inițiativele europene de apărare. Acesta este un subiect care ar putea apărea la summit și sperăm să ajungem la un acord.”

Conform lui Whitaker, aliații NATO au alocat aproape 120 de miliarde de dolari pentru apărare în ultimul an, jumătate din această sumă fiind destinată echipamentelor produse în SUA. „Este un început bun”, a adăugat acesta.

În realitate, aliaţii europeni din NATO şi Canada şi-au crescut cheltuielile pentru apărare cu 20% în 2025 faţă de anul precedent, în termeni reali, a anunțat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, în raportul anual, îndemnând membrii NATO să menţină acest ritm, transmite Reuters.

În total, Alianţa formată din 32 de ţări membre a cheltuit 2,77% din PIB pentru apărare de-a lungul anului trecut, adică 574 de miliarde de dolari – ceea ce este o sumă atinsă în premieră.

Strategia președintelui american a tensionat relațiile transatlantice

Donald Trump a crescut miza, cerând membrilor NATO să aloce 5% din PIB pentru apărare, față de pragul anterior de 2%. De asemenea, a amenințat că SUA ar putea să părăsească alianța dacă aceste cerințe nu sunt respectate.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a legat creșterea cheltuielilor de apărare de vânzările mai rapide de arme americane către aliați. „Alianța trebuie să se întoarcă la o adevărată alianță militară, cu capabilități reale de apărare convențională în Europa”, a declarat Hegseth.

Cu toate acestea, strategia președintelui american a tensionat relațiile transatlantice. În ultimele luni, deciziile de retragere a trupelor din Germania sau anularea desfășurării unora în Polonia au surprins aliații europeni. Mai mult, Pentagonul a anunțat recent anularea planurilor de a trimite rachete Tomahawk în Germania, temându-se că Rusia ar putea considera acest gest drept o escaladare.

Europa a făcut comenzi de armament în SUA în valoare de 300 de miliarde de dolari

În fața presiunilor americane, Europa încearcă să păstreze echilibrul. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat, în timpul unei vizite la Washington în iunie 2026, că investițiile europene susțin 110.000 de locuri de muncă în SUA prin comenzi de armament în valoare de 300 de miliarde de dolari. În același timp, Regatul Unit și Germania au anunțat planuri de a produce arme americane sub licență pe teritoriul lor.

Un diplomat european a explicat că summitul de la Ankara se va concentra pe anunțarea unor colaborări economice și planuri de investiții semnificative. „Vrem să intrăm, să ne asumăm angajamentele de cheltuieli și securitate și să ieșim înainte ca ceva să meargă prost”, a spus acesta.

Europa depinde încă de SUA pentru a-și asigura securitatea

Cu toate acestea, liderii europeni rămân îngrijorați. Războiul din Ucraina și tensiunile cu Rusia au ridicat întrebări despre capacitatea Europei de a se apăra în contextul în care sprijinul american devine tot mai nesigur. Un diplomat european a subliniat: „Europa depinde încă de SUA, dar trebuie să arătăm clar că avem și noi propriile interese.”

Conform Politico, această abordare economică și unilaterală a administrației Trump riscă să slăbească legăturile care au definit NATO timp de decenii, transformând alianța într-o organizație dominată de interese naționale, mai degrabă decât de idealuri comune.

Liderii din NATO, inclusiv Donald Trump, vor reafirma „angajamentul de neclintit” faţă de Articolul 5

Liderii de stat din NATO, inclusiv preşedintele american Donald Trump, urmează să reafirme „angajamentul de neclintit” faţă de apărarea colectivă, în temeiul Articolului 5 al Tratatului NATO, potrivit unui text aprobat vineri de ambasadori înainte de summitul de la Ankara şi analizat de Reuters.

După ce s-a declarat nemulțumit de faptul că aliații din NATO nu l-au susținut în războiul din Iran, Trump a pus la îndoială angajamentul SUA faţă de pactul de apărare reciprocă şi a amenințat cu scoaterea SUA din alianța occidentală de apărare.

Însă textul final al summitului de la Ankara, aprobat de ambasadorii tuturor celor 32 de state membre, inclusiv de Statele Unite, sugerează că preşedintele american este dispus să renunţe la aceste idei.

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