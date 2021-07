Ana Maria Popescu aduce prima medalie delegației României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Una de argint, a doua din cariera olimpică a sportivei de 36 de ani din București, după cea de la Beijing din 2008.

Ana Maria Brânză, așa cum o cunoaște toată lumea, devenită Popescu după căsătoria cu poloistul Pavel Popescu, din 2015, a intrat pentru prima dată în sala de scrimă atunci când avea doar 10 ani, dusă de fratele ei mai mare, care făcea fotbal la CSA Steaua.

Născută în cartierul Rahova din București și fiind o fire mai băiețoasă, părinții au dat-o mai întâi la tenis de câmp, dar nu i-a plăcut.

A început pregătirea cu antrenorul Radu Szilaghy, la Clubul Sportiv Școlar numărul 3 din București, și a ales spada, pentru că era singura armă din sală cu mâner pentru stângaci. După jumătate de an de antrenamente, Ana a devenit pentru prima dată campioană a României.

A fost imediat remarcată de Dan Podeanu, antrenorul lotului național, iar la doar 13 ani a trebuit să lase totul acasă și să plece la Craiova, la Centrul Olimpic. Primul titlu național la seniori l-a câștigat la 15 ani, fiind componentă a Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”.

Cu performanțe bune la sport, dar și la învățătură, Anei i-a fost oferită o bursă de către o universitate din America după ce a absolvit examenul de Bacalaureat, dar a ales să rămână în România.

În 2001 a fost legitimată la CSA Steaua și a obținut prima medalie de aur la Campionatul mondial de cadeți de la Gdansk. În 2012, obține locul 1 la Campionatul mondial de juniori de la Antalya și participă, pentru prima dată, la Campionatele mondiale de seniori, unde obține doar medalia de bronz, unde a fost învinsă de nemțoaica Imke Duplitzer.

„A fost cea mai frumoasă victorie pentru mine. Eram foarte tânără atunci și eram singură acolo, fără un antrenor pe margine”, își amintește. Ana creștea, iar performanțele ei importante începeau să vină pe bandă rulantă.

În 2004 a câștigat medalia de aur la Campionatele de Juniori pentru a doua oară consecutiv și a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Atena. A reușit să o învingă pe scrimera experimentată Adrienn Hormay din Ungaria, dar s-a oprit în tabloul de 16 în fața lui Zhang Li din China și a încheiat concursul pe poziția 16.

„A fost o experiență șocantă. M-am calificat acolo pe ultimul criteriu posibil și cred că am trăit cea mai grea competiție din toată cariera, oricât ar părea de surprinzător. M-am simțit acolo ca un copil printre giganți, ajunsesem în lumea sportivilor celebri, pe care-i văzusem până atunci doar la televizor și nu-mi venea să cred că devenisem parte a acelei planete”, își amintea Ana curând, într-un material din Gazeta Sporturilor.

În 2005 a participat pentru prima dată la Cupa Mondială de Scrimă, la Budapesta, unde obține medalia de argint și încheie sezonul pe locul 9, iar un an mai târziu obține prima medalia europeană, după ce a învins-o pe unguroaica Timea Nagy în ultimul releu.

A fost desemnată cap de serie numărul 2 la Jocurile Olimpice din vară din 2008, după ce le elimină pe Megumi Harada, Liubov Sutova și Ildiko Mincza – Nebald în semifinale. În finală a întâlnit-o pe nemțoaica Britta Heidemann, numărul unu mondial, dar a pierdut 15-11.

După Jocurile Olimpice, a început să acuze dureri ale mâinii stângi. A părăsit competiția din cadrul Campionatelor Europene, însă acest lucru nu a afectat victoria echipei, care a luat medalia de aur. După mai multe luni de pauză după ce fusese diagnosticată cu tendinită, Ana a câștigat prime două competiție de Cupa Mondială în care a participat.

În 2011 a câștigat medalia de bronz în proba individuală și medalia de aur în proba pe echipe la Campionatele europene de la Sheffield. Chiar dacă n-a pus mâna pe medalie la Campionatele mondiale de la Catania, în proba pe echipe fetele au reușit să-și păstreze medalia de aur împotriva Chinei, după o finală dramatică, în care Brânză a fost rănită de o lovitură pe mâna armată, și a trebuit să o lase pe colega ei Simona Gherman să tragă ultimul releu. Prin multă muncă și dăruire au venit și Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

Pentru Ana ar fi trebuit să însemne explozia către aur, dar totul s-a transformat însă într-un coșmar. Sportiva noastră era numărul unu mondial, echipa României la fel, dar la individual a ieșit o eliminare în optimile de finală în fața viitoarei campioane olimpice Iana Șemiakina, iar pe echipe au fost scoase încă din primul tur de Coreea de Sud!

Chiar și așa, Ana a fost declarată pentru a treia oară cea mai bună spadasină din lume, egalând recordul deținut de frantuzoaica Laura Flessel-Colovic.

Ana își reintră în circuit ușor, ușor, iar în 2013 obține două medalii de aur, la Saint-Maur și Havana, și o medalie de argint, în Cupa Campionilor Europeni de la Napoli. Obține al optulea titlu național individual al carierei, precum și titlul pe echipe. Ajunge în sferturile Campionatului Mondial de la Budapesta. Încheie sezonul pe locul 1, pentru a treia oară.

În 2014 câștigă Grand Prix-ul de la Budapesta și obține medalia de bronz la Saint-Maur. Echipa României ajunge în semifinală și obține medalia de bronz, iar un an mai târziu, alături de echipa României, obține cel de-al șaselea titlu european pe echipe, un număr record la spadă feminin.

Câteva săptămâni mai târziu, ajunsă în finala de la Jocurile Europene din 2015 unde cucerește prima medalie de aur pentru România. Și cum era de așteptat a venit calificarea la cea de-a patra ediție a Jocurilor Olimpice din Brazilia. Competiția i-a adus medalia de aur pe echipe, alături de Simona Gherman, Simona Pop și Loredana Dinu.

Am muncit enorm pentru calificarea la Rio și acolo am reușit o performanță extraordinară. Trei fete tinere, cu un tupeu pozitiv, și eu cu experiența din urmă, am avut un traseu formidabil, apoi la Rio planetele s-au aliniat așa cum trebuie și am construit împreună cel mai frumos sfârșit de poveste.

