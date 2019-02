Povestea lui Nabil Jaadi, ultimul transfer al lui Dinamo. A ajuns pe stradă din cauza impresarului Mogi Bayat, arestat în ultimul scandal de corupție din Belgia

În 2013, Nabil era considerat unul dintre cele mai mari talente din fotbalul mondial. Tocmai cucerea Cupa Viareggio cu Anderlecht, alături de Jordan Lukaku (azi în Lazio), Chancel Mbemba (Porto), Leander Dendoncker (Wolves) sau Frank Acheampong (Tianjin Teda).

Născut în Belgia, Jaadi a dorit să joace pentru Maroc, iar la Cupa Mondială U17 confirma: 9 meciuri și 3 goluri, laude la nivel național și internațional, tot viitorul în față.

De aici, micul atacant, 1,78 de metri, a intrat într-o vâltoarea de interese ale șefilor de club și ale impresarilor controversați. Șansele lui s-au risipit în vânt, a rămas talentul, pe care trebuie să-l scoată la iveală iar, în România.

Pe străzi, fără nici un rost

Povestea e relatată Benjamin Hajji, jurnalist care se ocupă îndeaproape de fotbalul marocan. El scrie despre faptul că l-a găsit pe Jaadi în decembrie, pur și simplu agonizând fără sens pe străzile din Bruxelles!

„Este povestea unui tânăr talent care se confruntă cu toate fenomenele dubioase din fotbal, cu agenți controversați, cu politica nemiloasă a cluburilor, cu promisiuni deșarte. Plus o doză mare de ghinion”, explică autorul.

„Vrei să rămâi la Anderlecht, schimbi agentul”

Nabil Jaadi, 17 ani, are perspective frumoase în Europa. Mai are șase luni din contractul cu Anderlecht.

„Faceam parte din prima echipă, dar clubul a refuzat să mă lase să joc atât timp cât nu îmi reînnoiesc contractul”, își amintește Jaadi, care era reprezentat de Christian Negouai, personaj care a lucrat și pentru Batshuayi sau Origi.

Practic era gata să își extindă șederea la Anderlecht, când o cerere ciudată a venit în timpul perioadei de transfer din ianuarie.

„Dacă vrei să rămâi aici, trebuie să-ți schimbi agentul”, ar fi transmis clubul din Bruxelles.

Iar numele recomandat era Mogi Bayat, una dintre cele mai puternice figuri din fotbalul belgian, care a dirijat aproape 90% din transferurile importante din Liga Jupiler în ultimul deceniu.

Bayat, comisioane ilegale, meciuri trucate

Mogi Bayat a fost arestat în octombrie de autoritățile belgiene într-un uriaș dosar de corupție în fotbal: 10 cluburi implicate, un antrenor și oficiali de cluburi, agenți de jucători și arbitri reținuți pentru comisioane ilegale și meciuri trucate. Pe numele real Arnaud Bayat, omul de afaceri franco-iranian de 44 ani a lucrat la transferurile lui Habibou și Thereau de la Steaua în Belgia.

„Mi-au spus că a trebuit sa-l iau agent pe Mogi. Eram tânăr și am acceptat imediat. Mogi avea o bună reputație atunci”, explică atacantul.

Anderlecht i-a oferit un nou acord de cinci ani, dar managerul Besnik Hasi nu-l dorea în lot. Bayat i-a adus patru megavariante: Arsenal, Liverpool, Inter sau AC Milan.

„Am optat imediat pentru Arsenal, un club pe care l-am admirat întotdeauna pentru politica de promovare a tinerilor. Chiar credeam că voi semna pentru ei, dar au trecut zilele și nu s-a întâmplat nimic”, povestește fotbalistul.

Mogi Bayat l-a dus, până la urmă, la Udinese. Agentul avea o legătură strânsă cu clubul italian și, în special, cu familia Pozzo, care deține și clubul englez Watford și pe Granada, din Spania. Jucătorii ca Théréau, Kums și Teodorczyk au ajuns în Udinese după ce au jucat pentru Anderlecht.

Udinese, Latina, Granada, Ascoli, Grecia, n-a jucat pe nicăieri!

„Udinese era dispusă să plătească mai mult decât Arsenal. Eu eram tânăr, nu am înțeles nimic, dar eram fericit că am ajuns în Serie A. Italienii au plătit peste un milion de euro pentru mine, sumă uriașă pentru un tip care încă nu jucase la nivel profesionist”, continuă atacantul care va semna luni cu Dinamo dacă trece vizita medicală.

„Totul a fost o miniciună. În Italia, mi s-a transmis că voi juca la echipa U19. A fost un șoc! Nivelul era catastrofal, dacă am fi jucat cu Anderlecht contra lor, le dădeam zece goluri. Doream să arăt ce pot, însă nu mi s-a dat nici măcar o șansă. În cele din urmă, mi s-a permis să mă antrenez cu seniorii lui Andrea Stramaccioni. Jucam la Primavera, iar în ianuarie 2015 a apărut ocazia debutului în Serie A. Norocul nu a fost de partea mea. Mai întâi jucătorul pe care urma să-l înlocuiesc a fost eliminat, apoi, într-un alt joc, Stramaccioni mi-a spus să mă pregătesc că intru în joc. Era minutul 86 minut, dar mingea nu a ieșit niciodată din joc… „.

Pe 22 ianuarie, a intrat, totuși, în Udinese – Napoli, în Coppa Italia. A oferit o pasă de gol pentru Théréau, a ajucat bine. Degeaba!

„Pe ce post joci?!”

„După meciul de la Napoli, aveam 45 de apeluri pierdute pe telefonul meu. Directorul lui Udinese dorea să mă vadă, să mă împrumute Serie B. Am fost frustrat. Mi s-a spus că era imposibil să rămân, fiindcă gruparea avea peste 70 de jucători. Iar ideea era să mă trimită la Latina, club de care nu auzisem în viața mea. Au pus presiune pe mine, am acceptat, când am ajuns acolo, managerul era aparent nebun: m-a întrebat pe ce post joc?”.

Nici la Latina n-a putut juca. Nigerianul Nnamdi Oduamadi a venit de la AC Milan, „costase vreo 35.000 de euro și trebuia să joace! Am stat pe bancă”.

După patru luni, alt împrumut, în Spania: „Am petrecut două luni de presezon cu prima echipă, dar, în ultima zi a perioadei de transfer, le-am spus că nu vreau să rămân!”.

„Nu vei mai juca niciodată”

„Fie semnezi cu Granada, fie te întorci la Udinese, unde nu vei mai juca juca niciodată, mi-a transmis directorul sportiv Cristiano Giaretta Nu aveam de ales: am semnat și am fost imediat trimis imediat la echipa de rezerve, în Segunda B, a treia divizie a fotbalului spaniol. După ce am stat pe bancă mai multe meciuri, am refuzat să fac o încălzire. Mi-am pierdut puțin capul”.

În vara următoare, alt împrumut: „Giarotta fusese concediat de la Udinese și lucra la Ascoli, în Serie B. M-am dus, dar în prima zi, căpitanul Giorgi mi-a spus că Riccardo Orsolini e «copilul lui» și va juca titular în atac!”

Jaadi nu juca și, în plus, a prins, la doar o lună după ce s-a mutat la Ascoli, un cutremur care a ucis 299 de persoane. Stătea la doar 10 kilometri distanță de epicentru: „S-a zgâlțâit casa de parcă era sfârșitul lumii. Am scăpat fugind în câmp deschis”.

În fine, după un singur meci la Ascolo, a scăpat de Bayat, cu care i-a expirat înțelegerea, înlocuindu-l cu renumitul agent Mino Raiola. A ajuns la Olhanense, în Segunda Liga portugheză. Dar, după doar un meci, antrenorul care-l dorise, Baltazar, a plecat la AEL Limassol, în Cipru.

Noul tehnician l-a pus pe lista de „viitori împrumutați”!

Jaadi s-a întors iar la Udinese: Le-am zis direct că nu mai merg împrumut. Iar Raiola a fost de acord cu raționamentul meu. Oricum, a trebuit să mă antrenez singur. Am fost obligat să joc din nou la Primavera, cu jucători cu cinci ani mai tineri decât mine'.

Următoarea destinație a fost Grecia și Asteras Tripolis. Nici acolo n-a avut noroc cu managerul Savvas Pantelidis. A a părăsit formația după doar 30 de minute jucate.

Se săturase! După ce a negociat cu Udinese rezilierea contractului scadent în 2019, a devenit liber. În sfârșit!

„Aveți grijă de voi”

După ce a dat un anunț la mica publicitate, a primit doar o ofertă, de la Lucchese, din Serie C. „Nu am un salariu, puțini sunt conștienți de valoarea mea. Nu-mi pasă de bani, vreau doar să joc din nou. Sper ca povestea mea va să fie un exemplu de așa nupentru fiecare tânăr talent din fotbal. Atenție cu cine semnați, cui îi încredințați viitorul vostru”.

Așa l-a pescuit Dinamo!

Unde a jucat Jaadi:



2013–2014 Anderlecht 0 (0)

2014–2018 Udinese 0 (0)

2015 → Latina (împrumut) 5 (0)

2015–2016 → Granada B (împrumut) 27 (1)

2016–2017 → Ascoli (împrumut) 9 (0)

2017 → Olhanense (împrumut) 8 (0)

2018 → Asteras Tripoli (împrumut) 1 (0)

2019- Dinamo București

2010–2011 Belgia U15 6 (1)

2012 Belgia U16 7 (1)

2013 Maroc U17 9 (2)

2014 Maroc U20 2 (1)

2014 Maroc U23 3 (1)