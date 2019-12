De Ciprian Iana,

Cel mai bun an din carieră s-a încheiat cu o nouă distincție pentru Laura Coman. Desemnată sportivul anului pentru a treia oară consecutiv, Laura Coman a devenit și primul sportiv din istorie care intră în posesia colanului oferit de Federația Română de Tir.

Titlul european, medalia de aur la Jocurile Europene și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt câteva dintre performanțele obținute de Laura Coman în 2019.

„Acest colan e o încununare a ultimilor trei ani de muncă și îmi doresc să nu fie ultimul. Este prima dată când un sportiv obține trei ani la rând titlul de sportivul anului și sunt foarte mândră de acest lucru. Fac analogie cu oricare medalie, când am o medalie în jurul gâtului mă simt împlinită”, a declarat, pentru sportsnet.ro, Laura Coman.

Alin Moldoveanu țintește o nouă calificare la Jocurile Olimpice 2020

Aflat în plin proces de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Alin Moldoveanu, 36 de ani, s-a numărat și el printre laureații Federației Române de Tir. Campion olimpic la ediția de la Londra în proba de pușcă aer comprimat 10 m, Moldoveanu este optimist în ceea ce privește obținerea biletului pentru Tokyo.

„Semnele sunt bune. Acum, pe final de an, am început să am rezultate care sunt competitive pe plan mondial, ceea ce îmi permite să sper. Îmi place ceea ce fac, altceva mai bine nu știu să fac și atunci merg înainte. Vreau să fac tir atât timp cât pot, nu am un termen limita. Cât merge, continuăm”, a precizat Alin Moldoveanu.

