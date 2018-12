Premiu colosal pentru Modrici, după ce a cucerit Balonul de Aur 2018

Luka Modrici a încasat un bonus important după ce a fost declarat Balonul de Aur 2018. Nike, unul dintre sponsorii croatului, îi plătește 800.000 de euro, conform contractului care prevedea acest premiu!

Compania din America de Nord tocmai a lansat campania comercială și publicitară pentru a profita de performanța lui Modrici. „10-le” lui Real Madrid și al naționalei Croației este unul dintre cei mai solicitați atleți la nivel de reclame, mai ales în țara sa, unde este idol al maselor. Compania a lansat imediat după ce mijlocașul de 33 de ani a cucerit Balonul de Aur o ediție limitată de ghete de fotbal, modelul „Golden Touch Mercurial 360”. Ghetele au inserții aurii, inițiala 'M' și marca 'Golden Modric'



Nike are o listă mare de jucători sub contract, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, Hazard, Harry Kane, Sergio Ramos, încercând să rivalizeze cu marca Adidas, firma care îl are ca simbol pe Leo Messi.

Și Simona Halep a reprezentată de Nike.

Citiți și