Novak DJOKOVIC (SRB) - Novak Djokovic remporte la finale homme du Rolex Paris Masters face à Daniil Medvedev le 7 novembre 2021 © Aurélien Morissard / Panoramic / Bestimage Novak Djokovic wins the Rolex Paris Masters men's final against Daniil Medvedev on 7 November 2021