Programul dinamoviștilor în vara lui 2018. Roș-albii lui Florin Bratu se reunesc joi

A doua zi, vineri, 15 iunie (ora 8:00), fotbaliștii dinamoviști vor efectua vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală.

Primul cantonament al verii este programat la Săftica până în 27 iunie, urmând ca, în perioada 1-12 iulie, echipa din Ștefan cel Mare să efectueze un stagiu de pregătire centralizată în Polonia, la Gniewino, prevăzut cu patru meciuri amicale, confirmate prin intermediul site-ului oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.

Iată, mai jos, partidele amicale programate în cantonamentul din Polonia:

2 iulie: Dinamo București vs Olimpia Elblag (Polonia 3, locul 6)

5 iulie: Dinamo București vs Arka Gdynia (Polonia 1, locul 12)

8 iulie: Dinamo București vs Zaglebie Lubin (Polonia 1, locul 7)

11 iulie: Dinamo București vs Jagiellonia (Polonia 1, locul 2)

* Orele de disputare pentru meciurile amicale stabilite în cantonamentul programat în Polonia vor fi anunțate prin intermediul site-ului oficial al clubului.

* Delegația roș-albilor se va instala, în Polonia, la “Mistral Hotel” din Gniewino. Plecarea este programată pe 1 iulie, la ora 18:00 (Aeroport “Henri Coandă”), revenirea în țară fiind pe 12 iulie, la ora 17:20 (Aeroport “Henri Coandă”).