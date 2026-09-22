Nadia Comăneci și Ciprian Marica au fost doi copii care și-au părăsit casele pentru a urma un vis comun aproape fiecărui tânăr român contemporan cu ei, fie el băiat sau fată. Calea către realizarea acestui vis este lungă, dificilă, chiar anevoioasă.

Parcurgerea ei necesită talent, noroc, inspirație, reziliență, ambiție, încredere și multă muncă. E ca o loterie, dacă ținem cont, de pildă, de statisticile mondiale ale fotbalului: între 0,002% și 0,01% dintre copiii legitimați ajung să joace, ca adulți, într-o primă ligă. Apoi sita cerne mai departe, nemiloasă, după criterii felurite, menținând procentele infime pentru marea performanță care face ca vedetele să strălucească. La gimnastică e la fel, cu o muncă mai dură, restricții mai severe, sacrificii mai mari și o carieră la seniori mult mai scurtă. De fapt, este mai ușor să fii lovit de fulger decât să devii sportiv de elită.

Ce este proiectul Gen10.ro și ce urmărește el

Gen10.ro e un proiect care își propune să sprijine visurile, descoperind și susținând următoarea Generație de 10 a României, cu ajutorul campionilor Nadia Comăneci și Ciprian Marica. Platforma a fost creată de Vodafone, iar părinții din România ai căror copii au talent la gimnastică sau fotbal îi pot înscrie în competiția pentru obținerea uneia dintre bursele oferite de companie. Timp de un an, copiii selectați vor beneficia de mentoratul Nadiei și al lui Ciprian, care le vor oferi tinerelor talente îndrumare directă și lecții desprinse din propriile parcursuri către performanță.

Cum sprijină Vodafone viitorii campioni ai României

A fi reporter la o adunare de destine remarcabile – pentru că în cortul amenajat marți pentru eveniment au venit multe personalități – e un privilegiu. Un sportiv junior, „din păcate”, poartă o responsabilitate pe care niciun copil din afara unui mediu competitiv nu o are. În timp ce mulți prichindei se joacă, petrec timp cu familia, merg la petreceri, el se antrenează, se culcă devreme și se confruntă cu accidentări.

Dar cum împaci aspectele copilăriei comune oricărui copil cu acest mediu care îi tratează adesea ca pe adulți? Cred că cel mai important domeniu al dezvoltării copilăriei în acest mediu este și va fi întotdeauna joaca. Aceasta ar trebui să faciliteze apariția unor comportamente care, așa cum am menționat, sunt comune în perioada de început a oricărui copil, în special în primii ani.

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„Tehnologia a devenit parte integrantă din viața fiecărei familii, oferind acces la educație și informație, dar aducând și provocări precum sedentarismul, dependența și izolarea... Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă. Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat pe scenă Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Familist convins, tată a două fiice, născut în Turcia, Nedim e fiul unor profesori. A fost pasionat de științe și de matematică, așa că a studiat ingineria. Îi place să gătească și a obținut mai multe certificate, printre care și unul de la Institutul Culinar Le Cordon Bleu din Paris. De 17 ani e cetățean al lumii, lăsându-și amprenta prin multinaționale, iar de un cincinal a venit în România.

Fiecare copil poartă în sine o lume în expansiune. Curioși din fire, creativi prin instinct, sensibili la mediul lor și fascinați de cotidian, ei învață experimentând, greșind, râzând și punând întrebări. Copilăria nu este doar o fază a vieții: este rădăcina care susține tot ce va veni după.

Pentru ca acest „copac” să crească puternic, trebuie să fie hrănit cu inspirație și cu afecțiune. Ei gândesc cu tot corpul, amestecă idei, inventează lumi. Pentru ca acest lucru să înflorească, mediul trebuie să permită alegeri și explorări, precum și valorizarea procesului mai mult decât a rezultatului. Nu este vorba despre a atenua exigențele. Este vorba despre a ne aminti, în fiecare zi, că în spatele atletului există o copilărie care încă pulsează și are nevoie de spațiu pentru a fi trăită.

Nedim Baytorun CEO Vodafone Romania

Nadia Comăneci, despre sportul la copii: emoția din spatele „ochilor care visează”

„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața. Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5-6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om.

Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”, a spus Nadia Comăneci. La 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, când a schimbat sportul mondial, „Zâna de la Montreal” a mărturisit și ce o impresionează dincolo de orice la un copil pătruns de pasiune, dominat de râvnă: „ochii care visează”.

Copiii comunică în multe moduri: prin cuvinte, gesturi și tăceri. Este esențial ca toți cei din jur să asculte cu atenție, răbdare și deschidere. Ei învață cel mai bine atunci când ceea ce fac are sens pentru ei, când acțiunea se conectează la viața reală, la imaginație și la afecțiune. Atunci e momentul să realizeze că, de fapt, când nu mai poți, mai poți un pic. Că nu trăiesc sărbătorind victorii, ci reușind să depășească înfrângerile. Că în sport există doar un singur loc I, rezervat celor care se străduiesc mai mult.

Selecția pentru bursele Gen10: cum se fac înscrierile la fotbal și gimnastică

„Am convingerea că viitorii campioni ai României există deja. Responsabilitatea noastră este să le oferim mediul, reperele și susținerea de care au nevoie pentru a transforma potențialul în rezultate. Sportul are puterea de a schimba destine, dar adevărata performanță apare atunci când un copil învață să creadă în el, să muncească pentru obiectivele lui și să nu renunțe la primul obstacol”, a adăugat internaționalul Ciprian Marica.

El și-a amintit cum sfida frigul doar ca să mai atingă mingea: „Crezi că mai conta? Totul era bucurie, adrenalină, care acum au făurit amintiri de neprețuit. Marea performanță e și că am mii de prieteni nu doar dintre staruri, că sunt legat pe viață de mulți foști colegi de la juniori, care azi sunt profesioniști redutabili în domenii diverse”.

KV GEN 10

Platforma GEN10 a fost lansată ca răspuns la concluziile unui studiu D&D Research privind principalele temeri și preocupări ale părinților legate de viitorul copiilor. Potrivit acestuia, 81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe de sprijin pentru talentele și potențialul copiilor. În opinia părinților, aceste companii dispun atât de resursele financiare și umane, cât și de capacitatea de a mobiliza specialiști și autorități pentru a genera schimbări notabile.

Am avut conversații simple cu juniorii prezenți la festivitate. Ele m-au trezit și mi-au amintit (deși uit mai rar în ultima vreme) că sunt doar ființe inocente. Evident, copii cu o „putere” specială. O putere care aduce responsabilități timpurii, dar care inevitabil fac parte din lumea reală a unui aspirant la fotbal profesionist. Sau la sorii care te invită la eternitate și glam după un mondial de gimnastică. La urma urmei, omul este produsul a ceea ce a fost făcut din el în copilărie. Prin urmare, viitorul este acum.

Înscrierile pe platforma GEN10 încep astăzi, 22 septembrie, și se vor derula până la finalul lunii octombrie. În această perioadă, părinții vor putea încărca videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica.