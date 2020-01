De Remus Răureanu,

Cuplul Negoiță – Bălănescu a luat o decizie drastică înaintea cantonamentului pe care echipa îl va susține pe Costa del Sol, între 13 și 23 ianuarie.

Mai exact, managerul general Florin Prunea și directorul sportiv Ionel Dănciulescu n-au fost incluși pe lista delegaților care vor însoți echipa în stagiul de pregătire iberic!

E ultimul brânci prin care Negoiță speră să le facă vânt din club celor doi, forțând astfel demisia acestora.

Greu de dat afară

“Nu mă simt deloc confortabil la Dinamo, chiar deloc. Totuși, important e ca atmosfera să fie una bună în rândul jucătorilor. Cu Negoiță am vorbit înainte de Sărbători ultima oară, nici înainte nu vorbeam foarte mult. Eu n-am luat în calcul nicio clipă să plec de la Dinamo. Oricum, am întâlnit niște lucruri la Dinamo la care nu m-aș fi gândit niciodată. Am crescut la acest club și, din păcate, nu mai e acel Dinamo al nostru”, a spus Florin Prunea, la TV Digi Sport.

Florin Prunea recunoaște că nu se mai simte bine la Dinamo/ Foto: Hepta

Negoiță întâmpină dificultăți în a-l concedia pe Prunea. Despărțirea de fostul goalkeeper l-ar costa aproape 40.000 de euro, adică achitarea salariului până la finalul contractului.

