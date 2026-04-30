„Drumul echipei de fotbal Steaua București înspre prima ligă, cu investitori privați, continuă cu pași concreți. Am deschis ieri după masă seria de discuții cu mediul privat, cu un obiectiv clar: viitorul echipei de fotbal Steaua București”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul a subliniat că există un interes real din partea investitorilor și o dorință comună de a construi un proiect corect și sustenabil. „Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect”, a adăugat el.

Deși numele investitorilor nu au fost dezvăluite, Miruță a menționat că aceștia sunt dispuși să achite drepturile pentru marcă și să sprijine dezvoltarea clubului. „Există investitori care au declarat astăzi că sunt dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe”, a afirmat ministrul.

Steaua București, aflată sub administrarea Clubului Sportiv al Armatei (CSA), se confruntă cu blocaje administrative care au îngreunat procesul de revenire în elita fotbalului românesc. Miruță consideră că este momentul ca aceste impasuri să fie depășite: „CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri. Este momentul să iasă din acest cerc și să meargă înainte”.

Conform ministrului, transparența și eficiența în gestionarea fondurilor publice sunt prioritare. „Fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare. În sport, aceste rezultate trebuie să se vadă: pe teren, dar și în modul în care este administrat clubul”, a explicat el.

Miruță a recunoscut că profesionalizarea unei secții sportive finanțate majoritar din bani publici este un proces complex, dar realizabil, cu voință și un plan bine structurat. „Da, există complicații istorice. Dar există și soluții. Nu sunt simple, dar sunt reale. Profesionalizarea unei secții sportive finanțate majoritar din bani publici nu se face peste noapte. Dar nici nu este imposibilă, dacă există voință și un plan clar”, a spus ministrul apărării.

El a lansat un apel către investitori, invitându-i să participe la dezvoltarea unui brand cu o istorie bogată și o identitate puternică: „Îi invit, în continuare, pe toți cei care vor să își lege numele de un brand care înseamnă istorie, performanță și identitate să vină la discuții”.

Prima rundă de negocieri este programată să se încheie săptămâna viitoare, urmând ca ulterior să fie analizate condițiile de parteneriat transmise oficial către Ministerul Apărării. „Noi am început. Și îi asigur pe toți cei interesați că vor găsi corectitudine, transparență și un partener serios”, a concluzionat Miruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE