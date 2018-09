Rămâne Simona Halep fără antrenor? De la ce a plecat totul

În ciuda unor scurtcircuite, Halep are încredere totală în Cahill. Încă la New York, unde comentează pentru ESPN, Darren și-a luat deja viza de China, urmând a fi alături de marea noastră campioană la Wuhan și Beijing.

Australianul o pregătește Simona din 2015 și încasează 1.000.000 de euro pe an.

Wheres the coffee guy??? Life in a visa line ?‍♂️?‍♂️? #chinaconsulate #newyork pic.twitter.com/4FhU741Hn6

no, I think it’s disrespectful also. Well said.

— Darren Cahill (@darren_cahill) September 1, 2018