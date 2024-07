David Popovici a cucerit luni, 29 iulie 2024, medalia de aur la proba de înot 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, după o cursă cu final dramatic. A reușit să câștige cursa cu două sutimi de secundă: 1:44.72. David Popovici (19 ani) a devenit astfel primul bărbat înotător din România care reușește performanța de a fi campion olimpic.

Sportivul român a revenit fantastic în ultimii 50 de metri și a câștigat la o diferență de 0,02 secunde față de englezul Matthew Richards. Podiumul a fost completat de americanul Luke Hobson, cu 1:44.79. În tribune, el a fost susținut de mai mulți români, de echipa lui, de părinți, dar și de iubita sa.

David Popovici are o relație de ceva vreme cu Taisa Nițuleasa. Cei doi au fost colegi la Colegiul Național „George Coșbuc”, iar acum se susțin reciproc în activitatea profesională.

Ea a asistat la cursa plină de emoții a lui David Popovici și a izbucnit în lacrimi când acesta a câștigat aurul la proba de 200 de metri și când a apărut cu medalia la gât. Pe Instagram, ea a postat un scurt clip video în care se poate observa că lăcrimează.

Povestea de iubire dintre David Popovici și Taisa Nițuleasa

Despre povestea de iubire cu Taisa, David Popovici dezvăluia în 2023 la Starea Nației: „Nu a fost ușor pentru Taisa să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat”.

David Popovici, primele declarații după ce a câștigat aurul la JO de la Paris 2024

„E un vis împlinit. Mă bucur foarte tare. Sper să nu încep să plâng. Mă bucur că acum cinci minute am scris istorie şi dacă eu am putut, un băiat obişnuit, doar cu dorinţă arzătoare şi puternică, atunci oricine poate.”, a declarat Popovici la finalul cursei pentru TVR Sport.

Alte declarații ale lui David au fost publicate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. „Am și avut lacrimi in ochi de emoții, la imn, la interviuri. De la 9 ani am visat la acest moment și m-am pregătit pentru el. Am făcut o cursă bună, dar grea, pe ultimii 50 m am simtit adversarii lângă mine.

Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, dar și celor care nu au crezut în mine. Sunt bucuros, habar nu am ce va fi la 100 m liber!”. Ulterior, sportivul a publicat pe Facebook un mesaj.

„Amor Fati! România”, a scris el în primul său mesaj postat după ce a devenit campion olimpic. Amor fati este o expresie din latină care poate fi tradusă ca „Iubire de destin”.

Momentul când David Popovici a știut că a câștigat

„Mi-am dat seama că am câştigat când am atins plăcuţa, pentru că ele au nişte lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini, al treilea trei lumini, şi am văzut instant că sunt primul. Euforie, lacrimi şi la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns şi eu, când am dat primul interviu celor de la TVR.

Îmi dădeau lacrimile, inclusiv pe podium, m-am abţinut cu greu. Când eram mic, mă uitam la Jocurile Olimpice, la Michael Phelps, la cum este ridicat steagul tuturor celorlalţi campioni olimpici, cum i se ridică steagul şi am visat la acest moment”, a mai dezvăluit el.

